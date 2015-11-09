Москва, 9 ноября, 2015, 21:36 — ИА Регнум. 10 ноября в Московском кинотеатре Иллюзион состоится открытая встреча с режиссёром и сценаристом Брайаном Хелгелендом. В 19:30 пройдёт показ самой знаковой его работы «История рыцаря», после чего режиссёр ответит на вопросы аудитории. По сообщениям пресс-служб кинотеатров, 12 ноября Брайан Хелгеленд посетит Санкт-Петербург. Показы его известных фильмов пройдут в «Авроре», «Ленфильме» и «Кино&театре в «Англетере». 12 ноября вниманию зрителей будет представлена «История рыцаря», 13 ноября состоится показ «Секретов Лос-Анджелеса», 14 ноября — ленты «Таинственная река».

Брайан Хелгеленд и Хит Леджер на съемках Истории рыцаря

Хелгеленд — профессионал, работавший в самых разных жанрах: криминального триллера, истории, социальной драмы, научной фантастики и других. Начало его карьеры связано с хоррорами — он писал сценарии к «Кошмару на улице Вязов 4: Повелитель сна» и «Дороге в ад». В 1995-м году он начал сотрудничество с Ричардом Доннером, для которого написал «Наемных убийц» и «Теорию заговора». Позже его соратниками стали другие известные режиссеры — Клинт Иствуд, Пол Гринграсс, Тони и Ридли Скотты. Брайан Хелгеленд стал первым человеком, удостоившимся в один и тот же год и «Оскара» за лучший сценарий и «Золотой малины» за худший. Оскар он получил за работу над фильмом «Секреты Лос-Анджелеса», а анти-премия досталась за картину «Почтальон». «Золотую малину» Брайан Хелгеленд пришёл забрать лично, став четвёртым человеком, кто не постеснялся сам получить статуэтку.

«Историю рыцаря» считают одним из самых необычных фильмов Хелгеленда. Показ ленты в Москве и Петербурге позволит зрителям поговорить с режиссёром о знаменитом сценарии, анахронизмах, используемой Хелгелендом иронии, о специфике саундтреков и о том, какие возможности для актерской трансформации предоставляет современный блокбастер. Ведущий встречи кинокритик — Антон Долин.

«История рыцаря» снималась по мотивам одной из новелл цикла «Кентерберийские рассказы» английского поэта XIV века Джеффри Чосера. Лента вышла на экраны в 2001 году и сразу получила множество положительных отзывов от зрителей и кинокритиков, собрав в прокате почти вдвое больше своего солидного бюджета в $65 млн. Главной особенностью картины стало сознательное использование режиссёром анахронизмов, осовременивающих рыцарскую эпоху. В фильме звучат современные спортивные кричалки, музыка группы Queen в саундтреках и на «стадионах», а клеймо на доспехах героя выполнено в форме логотипа Nike. В одном из эпизодов герой Леджера Уолт мечтает купить картофельные оладьи и пирожные с мятным кремом, которые появились в Европе лишь спустя пару веков со времени, показанного в фильме. Да и рыцарский псевдоним главного героя — Ульрих фон Лихтенштейн отсылает зрителя к немецкому поэту и теоретику куртуазной литературы XII века.

Съёмки поединков дались рабочей группе и актёрам не легко. Для того, чтобы копья при ударе красиво разлетались на обломки и вместе с тем не травмировали каскадеров, приходилось делать на каждом множественные насечки, а наконечники изготавливать из очень мягкого бальсового дерева. В итоге в каждом копье была полость, заполненная щепками бальсы, невареными макаронами и опилками. Во время поединков были случаи реальных травм: в начальной сцене фильма, где рыцарь падает, поражённый копьём, дублёр по-настоящему упал с коня, потеряв сознание от неправильного удара. А на одной из репетиций, Хит Леджер, показывая боевое движение, выбил режиссёру Брайану Хелгеленду передние зубы.

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