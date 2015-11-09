Москва, 10 ноября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, на пленарном заседании Госдума обсудит во втором чтении законопроект о введении временного ограничения прав на управление транспортным средством для недобросовестных должников, а также ряд экономических законопроектов, сообщает ИА REGNUM.

bloknot-voronezh.ru Водительские права

Ограничение водительских прав предлагается вводить в том случае, если сумма задолженности по исполнительному судопроизводству составит 10 тысяч рублей и более. Законопроект предполагает приостановление действия водительских прав у задолжавших выплаты по алиментным обязательствам, выплаты по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением. Ко второму чтению из законопроекта исчезла норма об ограничении пользования водительскими правами при неуплате за компенсацию морального вреда, а также вознаграждений авторам интеллектуальной собственности.

Во втором чтении Госдума также рассмотрит законопроект, исключающий СНИЛС из списка необходимых для заключения договора ОСАГО в электронной форме документов.

Нижняя палата парламента обсудит также ратификацию Соглашения о сохранении и рациональном использовании биоресурсов Каспия. Соглашение, подписанное 29 сентября 2014 года в Астрахани представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении, ежегодно определяет общие допустимые уловы совместных водных биологических ресурсов и распределяет их на национальные квоты, а также устанавливает экспортные квоты в отношении осетровых видов рыб и продукции из них.

В первом чтении парламентарии рассмотрят поправки в закон «О национальной платежной системе», которые предоставляют сотрудникам корпоративных клиентов оператора связи возможность осуществления оплаты услуг через мобильный телефон — в частности, это касается возможности оплаты парковок.

Госдума обсудит в первом чтении поправки в закон о микрофинансовых организациях (МФО), предполагающие увеличение с 1 млн до 3 млн рублей максимального размера микрозайма, который может быть выдан микрофинансовой организацией юрлицу или ИП.

Планируется также рассмотреть в первом чтении поправки к закону «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем», которые распространяют нормы этого закона на отношения с участием иностранных юридических образований в целях выявления их бенефициарных владельцев. Для этого базовый закон дополняется понятием «иностранная структура без образования юрлица».

Также депутаты обсудят в первом чтении законопроект, предполагающий сохранение на период до 2018 года тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 2012−2017 годов. В частности, тариф страховых взносов в Пенсионный фонд для работодателей сохраняется на уровне 22%, при том что ранее предполагалось его повышение до 26% с 1 января 2018 года.