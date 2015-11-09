Москва, 9 ноября, 2015, 21:08 — ИА Регнум. Апелляция Олега Миронова, его адвоката и апелляционное представление прокуратуры, попросившей снизить срок наказания активисту, будут рассмотрены на следующей неделе

funlib.ru Хамелеон.

Апелляционные слушания по делу протестовавшего на концерте Андрея Макаревича сторонника «Другой России» Олега Миронова назначены на 18 ноября на 14.00, сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября. Аграновский отметил, что Миронов по-прежнему из патриотических соображений отказывается от обращений в ЕСПЧ.

Адвокат пояснил, что в этот день Мосгорсудом будут рассмотрены сразу три апелляционных документа — жалоба самого Олега Миронова, его защиты, а также апелляционное представление прокуратуры, которая попросила снизить на два месяца срок наказания Миронову, приговоренному ранее к трем годам колонии строгого режима.

Говоря о перспективах рассмотрения апелляционных жалоб судом, Дмитрий Аграновский обратил внимание, что прокуратура признала свою ошибку в части запрошенного Миронову наказания, хотя здесь и не обошлось без противоречий.

«На первой странице апелляционного представления прокуратура пишет, что приговор незаконный, подлежит отмене и направлению на новое рассмотрение в связи с существенным нарушением норм уголовно-процессуального законодательства. А уже на второй странице, в резолютивной части, они просят приговор всего-навсего изменить и снизить срок на два месяца, потому что был исключен признак политической розни и вражды. Видимо, вокруг этого велись какие-то согласования, вылившиеся в такой вот противоречивый документ. Но в таких случаях говорят — важен не подарок, важно внимание. Прокуратура хоть в чем-то признала свою неправоту», — сказал Дмитрий Аграновский.

Он напомнил, что жестокий приговор Олегу Миронову, находящемуся под стражей уже больше года, вызвал негативную реакцию в обществе. По мнению Дмитрия Аграновского, последовательная патриотическая позиция Олега Миронова, его нежелание обращаться к прозападным правозащитникам используются против него:

«Совершенно очевидно, что приговор несправедлив. Конечно, никакого хулиганства здесь не было. Я из своего опыта знаю, что нацболы — это совершенно безнаказанный объект для оттачивания полицейских навыков, потому что они не ходят в американское посольство, у них нет такой крыши, и потому их можно сажать на достаточно серьезные сроки в отличие от либералов».

Адвокат напомнил, что Олег Миронов по-прежнему из патриотических соображений отказывается обращаться в Европейский суд по правам человека. Хотя, как отметил Аграновский, для этого обращения у Миронова есть «очень хорошие позиции».

«Мы нигде не требовали признать его политзаключенным, ни в коем случае не обращались к либеральным правозащитникам или в правозащитные организации, но существуют общепринятые критерии политзаключенных, под которые Миронов попадает. Тем не менее, он не намерен пока обращаться в Европейский суд или требовать признания себя политзаключенным», — отметил Дмитрий Аграновский.

Он сообщил, что, находясь в заключении, активист «испытывает двойственные чувства»: «С одной стороны, он доволен тем, что его акция достигла успеха. Совершенно очевидно, что она имела общественный резонанс и с политической точки зрения удалась. С другой стороны, он остается под стражей. А его и ждет и работа, и семья. У нас же в деле есть ходатайства трудового коллектива и ходатайства от его семьи».

Напомним, что в сентябре 2014 года на концерте рок-музыканта Андрея Макаревича несколько молодых людей распылили перцовый газ, из-за чего выступление было ненадолго прервано. Таким образом активисты выразили возмущение позицией музыканта в отношении событий в Донбассе, в которых он поддержал сторону карателей, направленных в Донбасс киевскими должностными лицами, пришедших к власти в результате государственного переворота и развязавших гражданскую войну.

В начале октября 2014 года был арестован один из участников акции Олег Миронов, а в августе этого года суд признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев из хулиганских побуждений, приговорив его к трем годам колонии строгого режима. Потерпевшим по этому делу был признан охранник, который, однако, заявил в суде, что не имеет претензий к Миронову.

Известные общественные деятели, писатели, депутаты, правозащитники назвали приговор чрезмерно строгим и несправедливым. Решение суда вызвало возмущение и у многочисленных соратников Миронова, воюющих в качестве добровольцев в Донбассе c самого начала противостояния.