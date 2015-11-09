Москва, 9 ноября, 2015, 21:00 — ИА Регнум. Всемирное независимое антидопинговое агентство (WADA) опубликовало сегодня, 9 ноября, 320-страничный доклад, в котором рекомендует Международной федерации легкой атлетики (IAAF) пожизненно дисквалифицировать пятерых российских легкоатлетов, четверых тренеров и одного врача.

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Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что доклад WADA уже поступил в его ведомство и в скором времени будет изучен.

В докладе указаны все имена фигурантов допингового скандала.

Речь идет о пяти легкоатлетах — Анастасии Бездыревой, Марине Савиновой-Фарносовой, Кристине Угаровой, Татьяне Мязиной, Екатерине Поистоговой. Тренеры — Владимир Мохнеев, Владимир Казарин, Алексей Мельников, Виктор Чегин. А также врач сборной России по легкой атлетике Сергей Португалов.

Также WADA рекомендует отозвать аккредитацию РУСАДА и Антидопингового центра и уволить его руководителя Григория Родченкова.

Информационная атака на российских спортсменов началась в декабре 2014 года, когда немецкий телеканал ARD выпустил в эфир некий фильм, в котором его автор рассказал о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами.

В фильме не представлены сколько-нибудь убедительные доказательства систематического использования российскими легкоатлетами допинговых препаратов. Однако, на основании фильма комитет по этике IAAF заявил, что будет проверять всю информацию, показанную по немецкому телевидению.