Нью-Дели, 9 ноября, 2015, 20:26 — ИА Регнум. Астрономы из индийского университета научных исследований в результате исследований космоса обнаружили редкую умирающую радиогалактику. Ей дали название J021659−44 920. Об этом сообщает издание Monthly Notices of Royal Astronomical Society.

nix.ru Радиогалактика Центавр А (Centaurus A, NGC5128)

Замеченная галактика находится в 9 млрд световых лет от Земли. Ее расстояние от края до края галактики в видимом спектре составляет 100 тыс. световых лет. Если оценивать это расстояние в радиодиапазоне, то оно составит 4 млн световых лет. По словам астрономов, совершивших открытие, галактики такого большого размера — редкость. Астрономы из индийского университета научных исследований предполагают, что J021659−44 920 сейчас находится на стадии, когда свет лопастей галактики затухает, то есть умирает.

Такой вывод ученые сделали, потому что в самом центре галактики — черная дыра, размеры которой иначе как словом «суперогромная» не обозначить. Благодаря электромагнитному излучению черная дыра притягивает к себе материю. Такое движение способствует образованию радиоизлучения. Отметим, что магнитное излучение может как притягивать материю к черной дыре, так и отталкивать ее.

Что происходит, когда черная дыра, находящаяся в центре галактики, исчезает, испаряется? Из нее выходят потоки плазмы, причем в разные стороны. И этот процесс продолжается на протяжении нескольких миллионов лет. Так, специалисты подчеркивают, что из-за того, что обнаруженная радиогалактика находится очень далеко от Земли, то до нас это доходит только сейчас.

Справка ИА REGNUM:

Радиогалактика — это галактики, которые являются источниками мощного излучения. Мощность радиоизлучения таких галактик оставляет 1045 эрг/с, в то время как радиосветимость обычных галактик, например, нашей составляет 1037—1038 эрг/с.

Одна из самых известных радиогалактик — Лебедь А. Это очень мощный внегалактический источник радиоизлучения. В том месте неба, где он находится, никаких оптически ярких объектов нет. Однако в результате долгих исследований астрономы выяснили, что в этом месте все же существует ви новник мощного радиоизлучения: слабень­кая, 18-й видимой звездной величины, двойная галактика с очень тесно расположенными друг к другу ком­понентами. Ей дали имя «Лебедь А», в связи с тем, что в созвездии Лебедя она является самым интенсивным источником радиоизлучения.

Также в числе других известных радиогалактик: сама близкая к Земле Центавр A (NGC 5128); массивная в скоплении Девы галактика Дева, А (NGC 4486, М 87), а также Печь, А (NGC 1316), ее мощность — четверная среди внегалактических источников радиоизлучений.

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