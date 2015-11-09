Манила, 9 ноября, 2015, 20:22 — ИА Регнум. Верховный суд Филиппин, как ожидается, примет решение о том, что новое соглашение о безопасности между США и Филиппинами не противоречит конституции страны. Как сообщает Reuters, об этом вердикте высшего судебного органа страны будет объявлено еще до визита американского президента Барака Обамы на саммит АТЭС, который пройдет в Маниле 18 и 19 ноября.

US Navy База Субик-Бэй. Филиппины

По словам источника в суде, 10 ноября должно состояться обсуждение этого вопроса на специальном заседании, в котором будут участвовать 15 членов Верховного суда. Если в этот день решение не будет принято, 16 ноября вопрос будет обсужден повторно. Высокопоставленный чиновник филиппинского правительства подтвердил агентству, что решение о конституционности соглашения между США и Филиппинами будет принято до саммита АТЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение этого года на Филиппинах продолжались дискуссии по поводу возвращения американцев в бухту Субик-Бэй. Четверть века назад законодатели этой страны изгнали США из их огромной базы в этой бухте, которая была крупнейшим форпостом американских военных за рубежом. Они говорили об избавлении от «оков диктатуры» и о том, что иностранные войска никогда не вернутся. Но после недавней активности КНР в Южно-Китайском море по созданию новых островов и строительству на них объектов инфраструктуры, которая может быть использована в военных целях, многие на Филиппинах склонны снова видеть в американцах своих спасителей.

В апреле прошлого года в Маниле было подписано соглашение сроком на 10 лет, которое позволило бы Соединенным Штатам разместить войска, вооружение и технику на Филиппинах. Американцы получили бы в свое распоряжение несколько объектов, в том числе базу Субик-Бэй и расположенную недалеко от нее авиабазу Кларк. Но этот документ усилиями левой оппозиции был оспорен в Верховном суде страны.

Если Верховный суд Филиппин примет решение о конституционности соглашения, американцы смогут обеспечить мощное военное присутствие менее чем в 800 километрах от новых островов, созданных китайцами в Южно-Китайском море.