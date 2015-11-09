Москва, 9 ноября, 2015, 19:53 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что версия террористического акта на борту А-321 авиакомпании «Когалымавиа» рассматривается. Об этом он заявил в интервью «Российской газете» сегодня, 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Вероятность террористического акта, естественно, сохраняется в качестве причины того, что произошло», — сказал Медведев.

Кроме того, Медведев отметил, что российские власти планируют вывезти всех граждан РФ из Египта за две недели. Если это не удастся, то вывоз продолжится и после этого срока. Председатель правительства подчеркнул, что никто не хочет ломать отпуска, каникулы, выходные дни. «Люди, которые поехали на определенный период, они этот период и должны пробыть, а потом уже вернуться, но вернуться в особом режиме», — сказал Медведев.

Председатель правительства напомнил, что багаж российских граждан будет вывозится отдельно от его владельцев. Сделано это в целях повышения мер безопасности. «Мы прекрасно понимаем, что свойства багажа таковы, что контроля над ним не всегда достаточно, и поэтому был принято не очень приятное, но, тем не менее, решение: все-таки багаж транспортировать отдельно», — пояснил Медведев.

Напомним, Россия прекратила авиационное сообщение с Египтом 6 ноября. Сделано это было после крупнейшей авиакатастрофы в истории советской и российской авиации. На Синайском полуострове в Египте 31 октября разбился пассажирский самолет AirbusA-321 авиакомпании «Когалымавиа». На его борту находились 224 человека, все они погибли.

Причины катастрофы пока не установлены.

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