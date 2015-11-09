Москва, 9 ноября, 2015, 19:34 — ИА Регнум. В Госдуме уверены, что российские власти найдут законные юридические аргументы, чтобы доказать свою правоту в допинговом скандале, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. «Понятно, что ситуация с употреблением допинга и различными нарушениями характерна не только для России — это распространено и в других странах. Поэтому такой резкий выпад в адрес России я связываю с тем, что сейчас нагнетается обстановка вокруг нашей страны в целом и в спорте в частности», — заявил член комитета Госдумы по спорту Василий Шестаков («Единая Россия»).

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Парламентарий напомнил, что Россия вскоре будет проводить Чемпионат мира по футболу, а до этого организовала массу спортивных соревнований на самом высоком уровне. «Конечно, это вызывает некоторую изжогу у наших политических оппонентов. В результате они стали не только предъявлять более жесткие требования к российским спортсменам, но и — я вполне это допускаю — пошли на подтасовку фактов. Не смогли подкопаться под заслуженно доверенный России мундиаль, так решили зайти с другой стороны», — говорит депутат.

«Конечно в такой обстановке всем российским спортсменам надо быть очень осторожными, и, как говорится, дуть на воду, чтобы исключить любые подозрения. Естественно, одной из целей авторов этой сомнительной сенсации, которой предшествовали уже ставшие традиционными «сливы» в средства массовой информации, был срыв подготовки и деморализация российских спортсменов перед Олимпиадой-2016 года, и в целом дискредитация России как спортивной державы», — сказал Шестаков. «Уверен, что наши функционеры найдут законные юридические аргументы и задействуют все возможности, чтобы доказать свою правоту», — заключил парламентарий.

Россию следует отстранить от участия в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за систематического нарушения антидопинговых правил, — с такой рекомендаций IAAF выступила комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает BBC News. Кроме того, WADA рекомендовала пожизненно отстранить пять российских спортсменов и пять тренеров от участия в соревнованиях. Манипуляции с некоторыми из образцов допинг-проб происходили по личному указанию главы Минспорта России Виталия Мутко, отмечается в заявлении.

Отметим, что российские атлеты рискуют пропустить летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать Международный олимпийский комитет.