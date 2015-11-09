Москва, 9 ноября, 2015, 19:29 — ИА Регнум. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прекратил работу фонда БРИК, инвестировавшего в Россию, Бразилию, Индию и Китай. Фонд БРИК теперь включен в Фонд поддержки развивающихся рынков Goldman Sachs. На это решение повлияли финансовые потери, которые в последние годы несет фонд: с 2010 года его доходы снизились на 21%, а активы уменьшились на 88% по сравнению с пиковыми показателями пятилетней давности. Еще в 2011 году в Goldman Sachs предсказали уменьшение интереса к деятельности группы БРИК из-за падения уровня занятости в этих странах. С тех пор Россия попала под санкции Запада, в Индии значительно замедлился темп реформ, а в Китае снизились темпы роста экономики, сообщает BBC.

wallp.com Кирпичи

Отметим, что вопреки распространенному мнению, что идея БРИКС принадлежит антиамериканским кругам и была изначально нацелена на создание противостоящего США и его сторонникам объединения, реальность такова: один из ведущих аналитиков Goldman Sachs Джим О’Нил предложил в 2001 году аббревиатуру БРИК. Она должна была обозначать страны с быстро растущими рынками. Позднее, после присоединения ЮАР, возникла аббревиатура БРИКС.

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