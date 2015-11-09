Бухарест, 9 ноября, 2015, 19:22 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис отказался подписывать принятый парламентом страны закон о выделении Молдавии кредита в размере €150 млн. Как сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынской президентуры, Йоханнис призвал депутатов пересмотреть данное решение, назвав подписание документа «несвоевременным» в условиях правительственного кризиса в Кишиневе.

Джузеппе Чезари. Изгнание Адама и Евы из Рая (фрагмент)

«Нет уверенности в том, что в Республике Молдова будет обеспечена последовательность процесса реформ и соблюдения обязательства по реализации соглашения об ассоциации с ЕС», — заявил румынский лидер.

Напомним, что о выделении Бухарестом Кишиневу кредита в размере 150 млн евро сроком на 5 лет с годовой процентной ставкой 1,5% было объявлено по итогам состоявшегося 22 сентября совместного заседания правительств двух стран. Румыния до последнего времени оставалась последним из западных «партнеров по развитию», который продолжал оказывать финансовую помощь Молдавии, несмотря на политический кризис и громкие коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны молдавские власти.

ИА REGNUM также напоминает, что 29 октября парламент Молдавии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству во главе с либерал-демократом Валерием Стрельцом. За отставку Кабмина проголосовали 65 из 101 депутата — представители фракций социалистов, коммунистов и демократов. Лидер Демпартии Мариан Лупу призвал к скорейшему формированию новой «проевропейской» коалиции, однако либерал-демократы участвовать в переговорах отказались. В итоге демократы начали параллельные консультации с коммунистами.

Читайте также: «Игры с правительством» могут стоить Молдавии румынской помощи