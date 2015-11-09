Москва, 9 ноября, 2015, 19:07 — ИА Регнум. В интернете опубликовано видео, на котором боевики из террористической группировки «Исламское государство» казнят по меньшей мере 200 сирийских детей. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Mirror Online.

Цитата из КИ «Dying Light». Techland. 2015 Мутировавший зомби

Сообщается, что в сеть чудовищное по своей жестокости видео выложили противники террористической группировки ИГ из Йемена.

На записи показано, как связанные дети лежат на земле лицом вниз. Затем боевики открывают по ним огонь из автоматического оружия.

Подлинность видео не установлена.

Боевики ИГ известны жестокими съемками казней с последующим их распространением в сети. Подлинность этих видеозаписей обычно также не установлена.

Боевики под камеру расстреливают представителей религиозных меньшинств, проживающих на захваченных ими территориях. Казнят дезертиров из своих рядов или захваченных в плен солдат сирийской и иракской армии.