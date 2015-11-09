Нижний Новгород, 9 ноября, 2015, 18:21 — ИА Регнум. Количество пассажирских автобусов, работающих на маршрутах Нижнего Новгорода, планируется сократить на 16%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил директор департамента транспорта и связи Анатолий Гусев на заседании комиссии гордумы по транспорту и связи.

tvertas.ru Утилизация автобуса

По его словам, к 2018 году на улицах города останется около 1200 единиц подвижного состава.

В свою очередь председатель комиссии Алексей Гойхман заявил, что в первую очередь под сокращение должны попасть автобусы ПАЗ, которые на сегодня используются в качестве маршрутных такси.

По словам Гойхмана, при использовании в городских условиях эти «сельские» автобусы не отвечают необходимому уровню безопасности и комфорта. Кроме того, они не соответствуют требованиям FIFA, поэтому к ЧМ-2018 их необходимо убрать с улиц города.

Сокращение автопарка станет одним из пунктов реализации новой комплексной транспортной схемы города, обсуждение которой началось в администрации города.

Схема должна позволить местным властям не только грамотно вести строительную политику, но и совершенствовать инфраструктуру областного центра в интересах жителей города.

Для подготовки схемы в городе два года шел сбор данных о пропускной способности улично-дорожной сети, организации грузового и пассажирского транспорта, анализировались планы перспективной застройки и развитие пассажиропотоков.

Департамент транспорта и связи планирует до 30 ноября 2015 года завершить свою работу по ознакомлению с документом.

По словам Гусева, а сегодня в Нижнем Новгороде остро стоит вопрос дублирования ряда маршрутов. Новая транспортная схема должна исключить все эти проблемы.