Москва, 9 ноября, 2015, 18:15 — ИА Регнум. Россия выражает надежду на начало формирования списка террористов в Сирии в ходе предстоящей встречи в Вене. Об этом 9 ноября в ходе брифинга в Ереване заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Мы ожидаем, что наши партнеры откликнутся, и мы приступим не к голословным обвинениям, что кто-то кого-то считает террористом, хотя на самом деле этот кто-то вполне умеренный, а приступим к практическому согласованию единого списка. И тогда не будет возникать уже вопросов о том, кто по кому наносит удары и кто кого поддерживает», — сказал Лавров.

mid.ru Сергей Лавров — министр иностранных дел Российской Федерации

По его словам, необходима разработка и второго списка, в котором содержались сирийские оппозиционные организации, готовые идти на переговоры с правительством: «И второй список, он нам тоже нужен — это список политической оппозиции, которая готова на платформе, закрепленной СБ ООН в Женевском коммюнике, вести переговоры с правительством и достигать взаимного согласия. В известной степени перед следующей нашей встречей стоит довольно прагматическая задача — договориться о двух списках».

Напомним, на сегодняшний день значительную часть территории Сирии занимают террористы «Исламского государства». 30 сентября ВКС РФ начали спецоперацию против ИГ на территории Сирии.