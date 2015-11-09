Ереван, 9 ноября, 2015, 18:11 — ИА Регнум. По приглашению своего армянского коллеги Эдварда Налбандяна с рабочим визитом в Ереван прибыл Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров и Эдвард Налбандян на пресс-конференции в Ереване. Photolure

После переговоров с Эдвардом Налбандяном министры выступили на совместной пресс-конференции.

На брифинге дипломаты коснулись урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в частности осудив решение комитета ПАСЕ по политическим вопросам, одобрившего доклад Роберта Уолтера под названием «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана».

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что неправильно пытаться выходить на разные международные организации, которые не занимаются урегулированием и не имеют на то мандат международного сообщества. «Сопредседатели Минской группы ОБСЕ твердо выступают за то, чтобы урегулирование велось посредством последовательного, терпеливого диалога», — подчеркнул Лавров.

Как подчеркнул министр, любые резкие, радикальные действия, кем бы они ни предпринимались, вредят действиям сопредседателей МГ ОБСЕ.

Позицию своего российского коллеги поддержал также глава МИД Армении, который заявил, что позиция Армении абсолютно совпадает с позицией сопредседателе МГ ОБСЕ: другие структуры не должны предпринимать шаги, которые могут помешать процессу урегулирования, способствовав тем самым росту напряжения в регионе.

Нaлбандян напомнил, что ни один конфликт не был урегулирован посредством ПАСЕ или подобной структуры: «Мы должны работать с сопредседателями для достижения исключительно мирного решения. Что касается «непредвзятости» докладчика, то человек, который долгие годы, как об этом пишет британская пресса, был в парламентской группе дружбы с Азербайджаном и финансово сотрудничал с азербайджанским фондом, не может быть не предвзятым», — цитирует министра news.am.

Российский министр в свою очередь выразил уверенность в необходимости продолжения усилий по выработке сторонами взаимовыгодных основ урегулирования. Он подчеркнул, что Россия как сопредседатель МГ ОБСЕ и как участник тройки, продолжит играть активную роль в достижении позитивного результата.

В подготовленном британским депутатом Робертом Уолтером докладе «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» содержится призыв «вывести армянские войска из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, установить на этих территориях полноценную власть Азербайджана».

Проект документа будет представлен на обсуждение ПАСЕ в ходе зимней сессии 2016 года. Он удостоился серьезной критики со стороны властей Армении, а оппозиция сочла введение этого доклада в обращение поражением армянской дипломатии.

Комментируя содержание доклада, американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик заявил: «Прежде чем одобрять доклады по Нагорному Карабаху, Парламентской ассамблее Совета Европы следует проконсультироваться с ОБСЕ».