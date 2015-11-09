Москва, 9 ноября, 2015, 18:09 — ИА Регнум. Предприятия оборонно-промышленного комплекса работают ритмично, заявил сегодня, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам развития Вооружённых сил. «Вооружённые силы, — заявил он, — пополняются новыми ракетными комплексами стратегического назначения, атомными и многоцелевыми подводными лодками, а также надводными кораблями. Обновляется парк боевой авиации и Зенитно-ракетных войск, вооружение и техника Сухопутных войск и ВДВ».

kremlin.ru Перед началом совещания по вопросам развития Вооружённых Сил

Глава государства подчеркнул, как в условиях экономического спада важно понимать, как эта сфера промышленности важна для комплексного развития всей экономики и поддержания социальной стабильности. «Имею в виду, что, как я уже сказал, в этой сфере работает много людей, высококлассных специалистов — с членами семей это сотни и сотни тысяч», — пояснил Путин.

«Боевые возможности наших Вооружённых сил, — заявил президент, — убедительно подтверждает антитеррористическая операция, которую мы проводим по запросу и просьбе сирийского руководства». По его словам, высокую боеготовность российских Вооружённых сил также продемонстрировали и внезапные проверки и многочисленные учения, проведённые в последнее время, о чём я уже говорил. Наиболее значимым мероприятием оперативной подготовки в этом году стало стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015». В нём участвовали 95 тысяч военнослужащих, проходили обкатку новые образцы вооружений и военной техники.

«Выводы и предложения по результатам проведённых учений и тренировок должны быть положены в основу планов строительства и развития видов и родов войск Вооружённых сил на период 2016—2020 годов», — подчеркнул глава государства.