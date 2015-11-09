Варшава, 9 ноября, 2015, 18:02 — ИА Регнум. Прошло чуть более года, и внешнеполитическое ведомство Польши возглавил новый человек. Гжегожа Схетыну из вчерашней правящей «Гражданской платформы» сегодня, 9 ноября, сменил Витольд Ващиковский из партии «Право и справедливость», которая месяц назад выиграла парламентские выборы.

Newsweek.pl Новый глава МИД Польши Витольд Ващиковски

Чего ждать российской стороне от нового кадрового решения в польском МИДе? Биография министра и его высказывания о России помогут разобраться в этом вопросе.

Витольд Ващиковский родился 5 мая 1957 года в городке Пётркув-Трибунальски Серадзкого повята близ Лодзи. Он окончил философско-исторический факультет Лодзинского университета, а в 1991 году — после плодов «Солидарности» — в возрасте 34 лет уехал в США, поступив в Орегонский университет на факультет международных отношений. Аспирантуру пан Ващиковский проходил уже в Европе, в Женевском центре политики безопасности, занимаясь исследованиями в области «международной безопасности и контроля над вооружениями». В конце 90-х был принят на службу в МИД, начав работу в польском представительстве в НАТО.

Его дипломатическая карьера, казалось, достигла своего пика в 2005 году, когда Ващиковский стал заместителем главы МИДа (при министре Стефане Меллере). В должности заместителя министра он пробыл три года, перейдя в 2008 году в другие «замы» — директора Бюро национальной безопасности Польши. Будучи уволенным из спецслужбы через два года, Ващиковский пошёл на выборы. Он отсидел в сейме два созыва, а в 2014 году безуспешно баллотировался на выборы в Европарламент.

Звезда над политиком загорелась в 2015 году, когда на парламентских выборах в списке «Права и справедливости» («ПиС») он победил в своём Серадзском повяте. И вот спустя десять лет Витольд Ващиковский вновь на дипломатическом поприще, но уже на самой вершине.

Как всякий идейный «писовец», новый министр иностранных дел не жалует ни Россию, ни Евросоюз. Экс-депутат Европарламента Марек Мигальский по поводу этого назначения уже эмоционально высказался в «Твиттере»: «Витольд, не убивайте нас!» И далее: «Ващиковски будет плохим главой МИДа. Его неофитство, неумеренность, недружелюбие по отношению к ЕС и Германии ослепляют его».

Действительно, несколько лет назад в бытность премьерства Туска Ващиковский сожалел, что «наши власти сделали ставку на Германию», думая, что «немецкая опека сохранит нас от чрезмерного давления со стороны России».

«Немцы же решают свои вопросы, хотят получить доступ к российским рынкам, в том числе газовому, но за сближением Берлина и Москвы не следует укрепление безопасности Польши», — полагал (и, по всей видимости, полагает сейчас) политик. По его прогнозу, если Польша не попытается играть роль регионального лидера, то превратится в вассалов и Германии, и России.

Что касается непосредственно нашей страны, то характерны его слова о Калининградской области, которая соседствует с севером Польши. «Уже давно идут разговоры о размещении там наступательных ракет типа «Искандер» и даже атомного оружия. Если эта база послужит России для осуществления своей силовой политики — а, слушая заявления Кремля, так оно, видимо, и будет, — то Калининградская область окажет дестабилизирующее влияние на политическую и военную ситуацию в масштабах всей Европы», — заявлял задолго до всяких санкций Ващиковский.

В одном из интервью он выразился ещё более образно: «Калининградская область — это пугало, которое дробит стратегическое пространство вокруг Польши!»

Но, Бог с ним, чего не скажешь журналистам, когда ты отошёл от большой политики и теряешь популярность. Сегодня важнее другое. Сегодня новый глава польского МИД должен пройти, прежде всего, тест на Память. В его родном Пётркуве-Трибунальском расположено кладбище советских военнопленных, где похоронено до 7 тысяч красноармейцев, погибших в нацистском лагере. В центре кладбища высится мемориал с красной звездой и надписями на двух языках: «Cześć ich pamięci / В честь их памяти».

Хотелось бы, чтобы этот памятник стал для нового министра точкой отсчёта для возвращения добрососедских отношений с Россией.