Чебоксары, 9 ноября, 2015, 18:03 — ИА Регнум. В Чувашии прошло первое открытое публичное обсуждение итогов прошедших выборов. Поводом для сбора республиканской политической элиты послужил приезд из Москвы кандидата политических наук Александра Кынева, который представил доклад Комитета гражданских инициатив (создан Алексеем Кудриным) с аналитикой ситуации как в целом по стране, так и в разрезе отдельных регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Особенности избирательной кампании-2015

На встречу пришли члены региональных отделений политических партий, руководители избирательных комиссий, чиновники, общественники, журналисты. Аналитика, озвученная московским политологом, строилась вокруг выборной ситуации в целом по стране за последние годы, при этом ряд тенденций рассматривались в более продолжительном временном промежутке. Чувашии было посвящено ровно столько времени, чтобы не обидеть принимающую сторону.

Александр Кынев напомнил, что в 2014—2015 годы проведены губернаторские выборы в более чем в 50 регионах. «Это делалось для того, чтобы губернаторы на федеральных выборах занимались не собой, а Госдумой», — сказал политолог. По его словам, выборы глав регионов «в принципе изначально особой конкуренцией не отличались», в среднем в 2013—2015 годах на одну должность претендовали около 5 кандидатов.

«В этом году изначально сильных кандидатов практически не было, большинство из них выдвигаться не стали. Здесь Чувашия в этом смысле не исключение, а пример: когда ни Федорова (экс-президент Чувашии Николай Федоров) не было, ни Аксакова (глава комитета Госдумы, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков)», — заметил Кынев. И продолжил: «То есть если в прошлом году среди губернаторов была конкуренция среди депутатов Госдумы, в этом году вместо депутатов шли помощники («игра в поддавки»). Однако даже на этом фоне, когда губернаторский корпус стал слабее, результаты власти стали хуже».

Александр Кынев увязал данную ситуацию в том числе с использованием муниципального фильтра, когда у власти «настолько возникло ощущение, что с его помощью можно провести в главы регионов кого угодно, что в этом году стали пускать даже откровенно слабых кандидатов без всякой оглядки на общественное мнение». В результате «люди начинают голосовать за пустоту просто в знак протеста».

«И в том году, и в этом применялась технология последних подписей, когда после сдачи подписей выяснялось, что кто-то из ваших подписантов более ранней датой подписался за кого-то другого. Таким образом выбивали серьёзных кандидатов», — сказал Александр Кынев. Показательный пример этого года — скандал с кандидатом от КПРФ в Омской области Олегом Денисенко, который на выборную дистанцию вернулся через суд.

Московский политолог напомнил, что одним из главных инструментов обеспечения нужного результата для власти является явка избирателей, включая использование досрочного голосования: «Грубо говоря, сидите дома, мы сами проголосуем». Антирекорд поставлен в этом году Архангельской области, где за действующего губернатора при явке 21% проголосовало 53% избирателей. Ранее антилидером в России была Владимирская область (28% явки). «И это что, моральная победа? И региональная власть считает, что она кем-то поддерживается? Это смешно. Это для Госсовета позор, а тут выборы губернатора», — резко и эмоционально высказался Александр Кынев.

2015 год также отмечен максимальным количеством муниципальных выборов, продолжил эксперт. На начало кампаний в России официально числились 74 партии, из них 25 «не участвовали нигде». «В этом году процент отказа среди партсписков достиг 39%, то есть фактически 4 списка из 10 до выборов не дошли. За все годы ведения партсписков на региональных выборах это абсолютный рекорд. Предыдущий рекорд был в 2007 году — 34%», — сказал эксперт, отметив, что почти все отказы связаны с подписями: «Каждая бумажка — это риск того, что будет найден какой-то червячок».

Что касается мажоритарной части муниципальных выборов, то если в 2014 году до выборов не дошли 77% кандидатов от непарламентских партий (то есть вынужденных собирать подписи), то в 2015 году — уже 88%. «Тут Чувашия в тренде», — заметил Александр Кынев. Напомним, в этом году в Чебоксарах на выборах в городское собрание депутатов были отсеяны 76% кандидатов от партий, не имеющих льгот, и 77% самовыдвиженцев.

Говоря о Чувашии, Александр Кынев взял избирательную активность за последние 10 лет, обратив внимание «на два пика» — «первое, что бросается в глаза». «Количество избирателей достаточно стабильное, но на выборах в Госдуму в 2007 и 2011 годах вдруг внезапно их число увеличивалось на 30 тысяч, а потом эти люди исчезали», — заметил эксперт. Гава ЦИКа Чувашии Александр Цветков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM объяснил это досрочным голосованием: не все, кто брал открепительные талоны, доходили до избирательных участков.

На прошедших выборах главы Чувашии эксперт акцентировал внимание на «зависимость результатов от явки», что ярко выражено в сельской местности. «В сельской периферии было что-то не совсем то», — уверен Александр Кынев. «Где явка выше 50%, шла добавка к одному кандидату — Игнатьеву. Чем выше явка, тем ниже процент кандидата, занявшего второе место — Николаева», — сказал Кынев.

Политолог также остановился на особенностях предвыборной агитации этого года в регионах, сделав вывод, что контент ухудшается, что ведёт к «дискредитации выборов». Например, используется старый лозунг «лучшее сохраним, новое построим», кто-то имитирует фразы и шрифты из сериала «Игры престолов». Запрет на использование образа Путина был проигнорирован. Показательный пример — Чебоксары, где один из кандидатов шел от «Партии Путина».

«У Самары — просто песня. Объявление самарских домов в этом году: при явке 80% на ваш дом будет выделено 500 тыс. рублей на ремонт и благоустройство. Подпись: Совет дома», — зачитывает одно из многочисленных объявлений Александр Кынев. В Оренбургской области на агитплакатах кандидатов от «Единой России» использовался перевернутый флаг партии. «Выборы уже такая фикция, что не важно, как ты повесишь флаг», — делает вывод по данной агитке эксперт.

В ходе обсуждения были заданы вопросы про «карусели» и «круизное голосование», с которыми «надо бороться высокой явкой», про равенство партий и муниципальный фильтр. На вопрос об электронном голосовании Александр Кынев подчеркнул, что на выборах «доверие первично». «Нужно бороться и учиться. Если всё время причитать, то жизнь не меняется», — сказал Александр Кынев.