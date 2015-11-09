Барселона, Испания, 9 ноября, 2015, 17:08 — ИА Регнум. Парламент Каталонии одобрил принятие резолюции, которая провозглашает «начало процесса создания независимого государства с республиканской формой правления». Об этом сегодня, 9 ноября, передает «Эхо Москвы».

dokonline.com Каталония

«За» принятие резолюции проголосовали 72 депутата, 63 — «против». Выполнение плана, который изложен в резолюции, власти Каталонии должны начать в течение ближайших 30 дней.

Резолюция признает решение государственных институтов Испанского королевства, в частности, Конституционного суда, недействительными на территории Каталонии.

Процесс создания независимого государства Каталония предполагает формирование всех государственных структур и разработку конституции. После того, как новая конституция будет принята, независимость может быть провозглашена официально. Ожидается, что для этого понадобится 18 месяцев.

На минувшей неделе Конституционный суд Испании отклонил заявление противников отделения Каталонии, которые требовали запретить законодательному органу провинции обсуждать и выносить на голосование резолюцию о независимости.

Читайте также: Конституционный суд Испании: Каталония может обсуждать всерьез

Однако Мадрид уже заявил, что не будет воспринимать резолюцию о независимости Каталонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов в сентябре этого года к власти в Каталонии пришли сторонники независимости Junts pel Si. После этого процесс отделения Каталонии от Испании стал вполне реальным.