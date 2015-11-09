Москва, 9 ноября, 2015, 16:58 — ИА Регнум. В Москве представители общественных организаций инициировали сбор подписей против переименования станции метро «Войковская». Как заявил корреспонденту ИА REGNUM активист движения «Суть времени» Николай Юрченко, общественники не вполне доверяют соответствующему электронному голосованию на портале «Активный гражданин» и организовали альтернативное голосование.

gumilev-center.ru Войковская

«Мы знаем, что на «Активном гражданине» голосующим может быть любой владелец российской SIM-карты, никакой проверки на то, что это москвич или на то, что он не голосует с нескольких телефонов разом, тут нет», — пояснил он.

Юрченко отметил, что активисты «Сути времени» начали сбор «живых» подписей, и за первую неделю одиночных пикетов возле станции метро «Войковская» против переименования высказались уже более 2 тыс. местных жителей.

По словам общественника, одним из побудительных мотивов организовать отдельное голосование стало недоверие активистов к мотивам идеи переименования. «Многие указывают, что территория вокруг «Войковской» уже много лет не ремонтируется, и переименование затеяно вместо того, чтобы сделать что-то хорошее, решить настоящие проблемы людей», — цитирует Юрченко подписавшихся под обращением.

Также против переименования высказываются в «ностальгическом» («Я на «Войковской» родился, я на «Войковской умру») и историческом ключах, отмечая, что фигура Петра Войкова неоднозначна, а некоторые вехи его предполагаемой биографии требуют отдельного исследования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, свое негативное отношение к идее переименования ранее также высказал глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, переименование влечет за собой ряд проблем для местных жителей и излишние финансовые траты.

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