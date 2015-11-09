Вашингтон, 9 ноября, 2015, 16:08 — ИА Регнум. Голливудская актриса и фотомодель Памела Андерсон сообщил радостную для себя новость: она, борясь с гепатитом С на протяжении многих лет, наконец одолела болезнь. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. К посту в соцсети актриса прикрепила свою фотографию, на которая она позирует обнаженной.

Скриншот записи instagram.com/pamelaanderson/ Памела Андерсон

«Я совершенно здорова! Я только что об этом узнала!» — сообщила Андерсон. Также она отметила, что лечилась от болезни с 2002 года.

В начале нулевых модели поставили диагноз «гепатит С». Предположительно, заражение произошло от бывшего мужа Памелы Андерсон барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли. Они поженились в 1995 году, а через три года развелись. Скорее всего, по словам актрисы, заразиться она могла после того, как воспользовалась той же иглой, что и супруг, для нанесения татуировки.

ИА REGNUM напоминает, последний раз Памела Андерсон появилась обнаженной в сентябре этого года на обложке американского журнала Flaunt Magazine, а также на фотографиях для издания. На одном из снимков звезда сериала «Спасатели Малибу» с высоким начесом, в откровенном наряде и ярком макияже позировала на фоне икон Иисуса Христа.

Андерсон — рекордсменка по количеству обнаженных фотосессий для мужского журнала Playboy.

Кроме того, в конце сентября 2015 года стало известно, что голливудская актриса запустила совместно с французской маркой Amelie Pichard линию обуви, носить которую по замыслу предназначается вегетарианцам, готовым раскошелиться. Коллекция состоит из семи пар туфель, сделанных из синтетических материалов, ткани алькантара, нейлона и органического стекла. Стоимость одной пары от 450 до 750 евро.