Москва, 9 ноября, 2015, 16:03 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова («Справедливая Россия») направила письмо главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в происшествии, связанном с массовым захоронением младенцев в Ставропольском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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«Нельзя, чтобы эту историю «замяли» со временем. Поэтому я лично буду следить за расследованием этого дела. Кроме того, мной подготовлено письмо главе Следственного комитета РФ Бастрыкину, который всегда с особым вниманием относится к подобным тяжелым случаям, с просьбой взять под особый контроль этот вопрос», — заявила глава комитета журналистам.

Она отметила, что «этот вопиющий случай требует очень тщательной проверки»: «Когда у родителей рождается мертвый ребенок — это большая трагедия для семьи. Девять месяцев мама и папа ждали появления малыша на свет, и когда он появился, столкнулись с его потерей. Несмотря на горе, ребенок для них уже родной. Не думаю, что в таком случае, родители принимают решение оставить младенца в роддоме, вместо того, чтобы похоронить и всегда иметь возможность принести цветы к его могиле», — добавила депутат.

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Парламентарий также высказала опасения, что «у этой истории могут быть совсем другие, более страшные причины, в которых необходимо разбираться».

Напомним, сообщение о том, что на местном кладбище в городе Ставрополе жителями обнаружено массовое захоронение детей поступило в региональный СКР накануне. В 13-ти могилах находятся тела детей, родившихся мертвыми в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре в 2014—2015 годах. Датой смерти на всех могильных столбиках значится 2 октября 2015 года. Сейчас в Следственном комитете РФ по Ставропольскому краю устанавливаются причины произошедшего. Законность массового захоронения проверит и Минздрав.

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Не исключают проведения парламентского расследования и в Совете Федерации. Сенаторов волнует, были ли оформлены отказы родителей, не было ли это сделано без их ведома. Региональные же депутаты также, возможно, проведут свою проверку, однако прежде они намерены собрать больше информации по этому инциденту.

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