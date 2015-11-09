Москва, 9 ноября, 2015, 15:31 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем микроблоге в Twitter сообщение о том, что Российская Федерация может оказаться в списке главных угроз национальной безопасности Великобритании.

Аристарх Васильевич Лентулов. Звон — Колокольня Ивана Великого

В первую очередь политик обратил внимание на это известие тех, чьи дети сейчас учатся в Соединенном Королевстве:

«По ком звонит колокол? Последний звонок для тех, кто читал эту весть, но по-прежнему учит своих отпрысков в Лондоне», — подчеркнул Рогозин.

ИА REGNUM напоминает, в воскресенье, 8 ноября, британское издание The Times сообщило, что 23 ноября, во время представления новой стратегии национальной безопасности премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном страна может объявить о внесении России в число основных угроз национальной безопасности.

Власти Великобритании каждые пять лет проводят анализ наибольших рисков и угроз безопасности страны, пишет издание. Так, например, в 2010-м РФ в этот перечень не вошла. Однако, по прогнозам The Times, в этот раз Россия может оказаться в списке «угроз наивысшего уровня» для Великобритании в связи с растущей активностью РФ на международной политической арене.

Также обвиняют страну во вмешательстве в переворот на Украине и во введении войск, однако до сих пор фактов, подтверждающих это предположение, не было предоставлено.