Санкт-Петербург, 9 ноября, 2015, 15:31 — ИА Регнум. 19 и 20 декабря в петербургском кинотеатре «Аврора» пройдут показы режиссерской версии фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Лента содержит материалы, не вошедшие в прокатный вариант. В частности, в этой версии присутствуют эпизоды, раскрывающие антиколониальную линию фильма. Зрители смогут увидеть неудовлетворившие французское Правительство кадры критики, которые были удалены из премьерной картины, представленной на фестивале в Каннах в 1979 году. Отреставрированная копия продолжительностью в 202 минуты покажет оригинальное видение режиссера, без отпечатка какой-либо цензуры.

Цитата из к/ф «Апокалипсис сегодня» реж. Френсис Форд Коппола. 1979. США Мартин Шин — из тьмы безумия

По сюжету, действие фильма разворачивается во время боевых действий во Вьетнаме. Это история о капитане американского спецназа, посланного в Камбоджу для устранения своего обезумевшего коллеги. Коппола стал одним из первых режиссеров, которому американское руководство позволило высказаться на тему Въетнамской войны. Он снял масштабную киноэпопею, раскрывшую ужасы кровопролитной бойни и внутреннее безумие человека, наделенного безграничной властью. По мнению некоторых ветеранов Вьетнама, «Апокалипсис сегодня» является самой правдоподобной картиной об этой войне. Сам режиссер после окончания съемок сказал: «Мой фильм — не о Вьетнаме; он и есть Вьетнам».

На создание ленты у Копполы ушло около десяти лет, еще до выхода на экраны, фильм стал активно обсуждаться в прессе в связи с трудностями, которые постоянно приходилось преодолевать во время съемочного процесса. Сценарий, основанный на повести Джона Конрада «Сердце Тьмы» был написан еще в 1969 году Джоном Милиусом и первоначально не выражал антивоенных идей. Напротив, фрагменты текста включали монологи одного из главных героев, восхвалявших достоинства войны и образ жизни воина. Предполагалось, что руководить фильмом станет Джордж Лукас, бывший в то время начинающим режиссером и протеже Копполы. Начать съемки планировали еще в разгар боевых действий непосредственно во Вьетнаме, но компания Уорнер Брозерс отказалась финансировать проект из соображений безопасности.

Через несколько лет Коппола решил сам приняться за работу над картиной, полностью взяв на себя затраты на ее создание. Американское правительство отказывалось каким-либо образом помогать режиссеру, так как основная идея фильма шла в разрез с официальной точкой зрения властей на описываемые в нем события. Коппола нашел поддержку у правительства Филлипин, бывшего тогда не в самых дружеских отношениях с американским руководством, и снял картину на их территории.

Вспоминая о создании «Апокалипсиса», режиссер говорил: «Мы делали этот фильм примерно так же, как американцы вели войну — нас было слишком много, мы тратили слишком много денег и понемногу сходили с ума».

Коппола значительно переработал сценарий Милиуса и полностью изменил изначальную концовку. Уже в самом процессе съемок, он по нескольку раз переписывал финал, так что в итоге последняя сцена стала практически полной импровизацией Марлона Брандо, исполнившего в картине одну из главных ролей. Закадровый текст фильма был написан Майклом Херром позднее, лишь при монтаже.

Коппола стремился как можно более натуралистично передать военную атмосферу: известно, что для достижения максимальной правдоподобности, актер Мартин Шин намеренно доводил себя до состояния депрессии и злоупотреблял алкоголем. После этого ему пришлось долго восстанавливаться, чтобы вернуться к работе, из-за чего съемки фильма вновь оказывались под угрозой.

После премьеры в Каннах «Апокалипсис» привлек внимание критиков и вызвал противоречивые отзывы. Многие рецензенты давали невысокую оценку работе Копполы, в то же время? выражая похвалу актерской игре. Тем не менее, фильм удостоился главных премий киноакадемии, среди которых два «Оскара» за лучшую операторскую работу и звук, первый приз Каннского фестиваля «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, и другие престижные награды. Особо отметили картину авторитетные критики Полин Кейл и Роджер Эберт, который объявил «Апокалипсис» лучшим фильмом 1979 года и включил его в собственный список шедевров мирового кино. По словам Эрберта, это «не столько фильм о войне, сколько о том, как война вытаскивает на поверхность такую правду о людях, которую они предпочли бы никогда не знать».

По итогам опроса лондонского журнала Sight & Sound, проведенного в 2002 году, британские кинокритики признали картину Копполы лучшим фильмом последней четверти 20-го века.

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