Самара, 9 ноября, 2015, 15:16 — ИА Регнум. Отец Татьяны Громовой и дедушка Дарины Громовой, разбившихся в авиакатастрофе, А 321, получит от правительства Самарской области денежную выплату в размере 600 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Страница Вконтакте Татьяны Громовой: vk.com/id72829 Дарина Громова

Уточняется, что Сергей Миханьков проживает в Тольятти. Средства выделены из резервного фонда Самарской области: по 300 тыс. на каждого погибшего члена семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Общественной палате РФ открылась горячая линия по вопросам компенсаций семьям погибших при крушении самолета Airbus-321 компании «Когалымавиа», разбившегося на Синае, сообщили в ОП РФ.

Звонки принимаются по бесплатному номеру телефона 8−800−700−8-800 (пн-чт с 09:00 до 18:00, пт — с 09:00 до 16:45 мск).

Российский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение в 100 км от города Эль-Ариш на Синайском полуострове 31 октября около 07:20 (мск). Погибли 224 человека.

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