Москва, 9 ноября, 2015, 15:10 — ИА Регнум. ГКУ «Организатор перевозок» и управление столичного Госавтодорнадзора задержали нелегальный автобус Москва — Ереван, сообщается на сайте учреждения. При этом уточняется, что автобус задержан второй раз за неделю.

Попавший в ДТП под Тулой автобус. МЧС России

В ходе совместного рейда ГКУ «Организатор перевозок» и Управления Госавтодорнадзора по г. Москве задержан автобус, собиравшийся перевести около 50 пассажиров по маршруту «Москва-Ереван». «В данный момент устанавливаются обстоятельства, при которых автобус мог выехать со штрафстоянки без устранения нарушений, обнаруженных во время предыдущей проверки. 4 ноября сотрудники ГИБДД при содействии ГКУ «Организатор перевозок» выявили неисправности тормозной и рулевой системы автобуса. Штраф, который наложили за эти нарушения (ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ), также не был оплачен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель перед рейсом не проверял документы пассажиров, таким образом, подвергая опасности жизнь и сохранность имущества добропорядочных граждан, ведь в автобусе могли ехать преступники. Багаж пассажиров также не проходил проверку, что оставляет возможности провоза запрещенных предметов и веществ.

По сообщению ГКУ «Организатор перевозок», армянская компания ООО «Вагтранс» не включена в реестр регулярных международных автобусных маршрутов Министерства транспорта России. Это означает, что перевозчик не имеет права работать в России, однако продолжает нелегально возить пассажиров по маршруту Москва-Ереван-Москва. Клиентов находит с помощью рекламы в интернете. Рейсы проводит по мере того, как набирается достаточное количество желающих.

Сейчас автобус ООО «Вагтранс» перемещен на спецстоянку. Компании грозит штраф до 150 тысяч рублей.

ГКУ «Организатор перевозок» предупреждает москвичей и гостей столицы, что все автобусные компании, которые предлагают поездки в Ереван, работают нелегально. Пользуясь услугами таких перевозчиков, пассажиры подвергают свои жизни опасности. Зачастую их водители не соблюдают режим труда и отдыха, а перед выходом на линию не проходят медицинский осмотр. Техническое состояние транспорта перед выездом также не проверяют.

По состоянию на 9 ноября в областной больнице города Тулы проходят лечение пять пострадавших в аварии с участием автобуса Москва — Ереван. Трое из них находятся в реанимационном отделении, сообщили ИА REGNUM в Министерствe здравоохранения Армении.

Состояние больных, находящихся в реанимации, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Состояние других пациентов стабилизировалось, зафиксирован положительный сдвиг. У одного из потерпевших есть переломы тазовой кости и ключицы. Его сегодня прооперируют. Остальные больные, получив лечение в областной больнице Тулы, уже выписались.

По желанию родственников один из пострадавших продолжает лечение в военном клиническом госпитале имени Бурденко. Еще двое — в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Утром 7 ноября в медцентре города Узловский скончалась пострадавшая в ДТП 68-летняя Рипсиме Сиреканян, у которой была тяжелая черепно-мозговая травма. Таким образом, число погибших в результате ДТП под Тулой достигло девяти.

7 ноября состоялись похороны восьми граждан Армении, которые погибли в ДТП под Тулой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 ноября в результате ДТП с участием автобуса, следовавшего из Москвы в Ереван, пострадали примерно 50 человек. Семь человек погибли на месте. Еще двое скончались в больнице. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Аналогичное уголовное дело возбудили в Армении. По предварительной информации, водитель Гарник Арутюнян уснул за рулем. Он арестован.

После аварии под Тулой президент Армении поручил компетентным органам в короткий срок на основании изучения причин аварии и более широкого и комплексного изучения представить программу существенного повышения степени безопасности межгосударственных автобусных перевозок с территории Республики Армения. Программа до сих пор не представлена, а пассажиры продолжают пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, подвергая свои жизни опасности.