Москва, 9 ноября, 2015, 15:08 — ИА Регнум. В Совфеде не исключают проведения парламентского расследования в связи обнаружением массового захоронения детей 2014−2015 гг рождения, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября. «Ситуация требует расследования и публичной огласки», — заявила член Совфеда Елена Мизулина.

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«Ситуация вопиющая. Непонятно, были ли оформлены отказы родителей. Не было ли это сделано без ведома родителей. Нужна тщательная проверка на предмет того, не изымались ли органы, не подвергались ли эти дети каким бы то ни было экспериментам», — указала сенатор.

«Смущает и факт одной даты смерти на могилах. Как правило, родители забирают ребенка для похорон. Отмечу, что государство выделяет деньги на погребение. Еще один вопрос — куда пошли эти средства, если дети были похоронены массово», — также отметила Мизулина.

По ее словам, сенатор попросила комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отправить соответствующий запрос в Следственный комитет. «Планирую поднять этот вопрос и в Совете Федерации. Не исключаю, что мы будем настаивать на парламентском расследовании. Ждем результатов следствия и доверяем профессионализму Следственного комитета», — заключила Мизулина.

Массовое захоронение детей было обнаружено на Воскресенском кладбище в городе Ставрополе, — сообщение об этом поступило в следственные органы накануне. По предварительным данным, в 13-ти могилах захоронены тела детей, родившихся мертвыми в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре в прошлом и текущем годах. Судя по надмогильным табличкам все дети были похоронены 2 октября, самому старшему не было и полутора лет. В настоящее время проверкой информации занялось следствие, которое и установит все обстоятельства произошедшего, в том числе причины столь позднего захоронения тел мертворожденных детей.