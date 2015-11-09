Москва, 9 ноября, 2015, 15:04 — ИА Регнум. Ситуация с продлением антироссийских санкций для ЕС усложняется ходом реализации «Минских соглашений». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

«Вероятность того, что санкции продлят, безусловно, существует. Однако ситуация с выполнением «Минских соглашений» стала гораздо более сложной для ЕС», — сказал Мухин. По его словам, руководству ЕС предстоит принять «принципиальное решение»: «Евросоюзу придётся принимать принципиальное решение в связи с «Минскими соглашениями». Поэтому я думаю, что Евросоюз пролонгирует санкции, но сделает некоторые оговорки на счёт «Минских соглашений» и насчёт того, как будут работать санкции в дальнейшем, и насчёт их перспективы».

Читайте также: «ЕС и Скандинавия заменят ущерб от санкций двусторонними отношениями с РФ»Напомним, ранее СМИ сообщили о планах Евросоюза продлить санкции против России ещё на полгода. Соответствующее решение может быть принято на саммите ЕС 18 декабря. Эксперты не исключают, что пролонгирование санкций связано с переносом выполнения «Минских соглашений» на 2016 год.