Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2015, 14:49 — ИА Регнум. В Ростовской области прошёл антинаркотический лагерь «Прорыв». Он впервые был проведен в текущем году региональным комитетом по молодёжной политике в рамках исполнения решений антинаркотической комиссии региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном комитете молодёжной политики 9 ноября.

gukovo.donland.ru Антинаркотический лагерь «Прорыв»

Лагерь для подростков «группы риска» «Прорыв» объединил свыше 70 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Ребята прошли тренинги на выявление сильных сторон личности, стали участниками образовательных программ, различных конкурсов, встреч с известными людьми, спортсменами, творческими коллективами.

Как пояснили в профильном ведомстве, «целью лагеря является профилактика асоциальных явлений в молодежной среде посредством вовлечения подростков «группы риска» в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития».

Также по теме: Молодежи Ростовской области рассказали о работе наркополиции

Добавим, что в результате проводимой в Ростовской области профилактической работы за последние три года количество наркозависимых в регионе снизилось на 11,7% — до 9,5 тысячи человек. Доля наркобольных на 100 тысяч населения на 12% ниже среднероссийского показателя.