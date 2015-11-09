Москва, 9 ноября, 2015, 14:18 — ИА Регнум. Проработать меры поддержки отечественной туристической индустрии поручил правительству РФ президент Владимир Путин. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Туризм — лучший отдых! Советский плакат. 1950-е гг

Он пояснил, что ранее глава государства подписал указ о приостановке воздушного сообщения с Египтом. «В рамках этого указа также было поручено правительству заняться проработкой вопроса об оказании поддержки российской туриндустрии, — пояснил Песков. — В правительстве, в свою очередь, даны соответствующие поручения».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня был опубликован указ президента РФ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан от преступных и иных противоправных действий». Согласно документу, органам государственной власти РФ, федеральным государственным органам, органам местного самоуправления, юридическим лицам, образованным в соответствии с законодательством РФ, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, в своей деятельности поручено исходить из того, что со дня вступления в силу указа российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Арабской Республики Египет, за исключением случаев перевозок граждан Российской Федерации, направляемых органами государственной власти и федеральными государственными органами на территорию Арабской Республики Египет в служебных целях. Туроператорам и турагентам на время действия запрета поручено воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего авиаперелеты в Египет. Правительству указано принять меры по обеспечению возвращения граждан РФ, временно находящихся в Египте, а также их багажа.

Как ранее сообщалось, 31 октября самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение по пути с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. Погибли все находившиеся на его борту 224 человека. Одной из версий причин случившегося является теракт.