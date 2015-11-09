Красноярск, 9 ноября, 2015, 14:15 — ИА Регнум. События Красноярского края 9 ноября в нашем специальном обзоре.

К. Сенченко. Facebook.com На месте красноярского долгостроя начнется строительство

Что появится вместо «железного паука»?

В Красноярске с Театральной площади снесли легендарный долгострой, который горожане прозвали каракатицей, а также железным пауком.

Изначально на нижнем ярусе Театральной площади хотели построить торгово-развлекательный центр, но в 2010 году компания-инвестор проекта обанкротилась, строительство заморозили. В 2012 году городские власти уверяли, что «железного паука» вскоре демонтируют, но рабочие убрали только несколько балок.

В 2013 году заговорили о том, что «каракатица» станет основой для развлекательной площадки с кинотеатром и сетью быстрого питания. Затем мэрия планировала сделать на месте долгостроя филиал краеведческого музея. После этого новым хозяином объекта стал «Красцветмет». В июне 2015 года мэр Красноярска Эдхам Акбулатов пообещал избавить город от долгостроя возле Коммунального моста к началу осени.

7 июля строители начали демонтировать долгострой в центре Красноярска. На месте конструкции обещали построить платную автомобильную парковку.

Будет ли на месте «каракатицы» парковка или иной объект, в администрации Красноярска пока уточнить не смогли, сообщает «ТВК-6».

Добавим, красноярцы положительно отреагировали на «исчезновение паука». Горожане в соцсетях начали делиться фотографиями, подтверждающими снос долгостроя, а также предположениями, что может появиться на его месте.

«Паук исчез.) Что-то начали строить. Надеюсь, как и обещали, парковку», — пишет на своей странице в Facebook красноярский депутат Константин Сенченко (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

«Футбольная» потасовка

Полицейские предотвратили конфликт между футбольными фанатами во время матча «Енисей» — «Сибирь» в Красноярске, сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции, осуществлявшие охрану общественного порядка на спортивном состязании в Советском районе, заметили, что отношения между болельщиками стали напряженными. По согласованию со службой безопасности ФК «Сибирь» стражи порядка приняли решение разделить группы фанатов и сопроводить их до остановки общественного транспорта.

«Также сотрудники органов внутренних дел обеспечили меры по охране общественного порядка на привокзальной площади. Позже в здании вокзала между группами молодых людей произошла потасовка, которая была пресечена полицейскими. По имеющейся информации, сотрудники СибЛУВДТ проводят проверку», — говорится в сообщении краевой полиции.

Уточняется, что сообщений о каких-либо происшествиях в парке Гвардейском в органы внутренних дел не поступало. Также известно, что полицейские проводят проверку по видеоматериалу, размещенному в интернете, о якобы произошедшей драке на проспекте. Заявлений и спецсообщений из медицинских учреждений в органах внутренних дел не зарегистрировано.

Между тем красноярские СМИ сегодня, 9 ноября, сообщили о том, что драка все-таки была. «7 канал» пишет, что очевидцы сняли на видео массовую драку в центре города. На кадрах около 20 полуголых молодых людей дерутся во дворе на проспекте Мира. И, судя по сообщениям в интернете, потасовка произошла между футбольными болельщиками местного и новосибирского клубов.

Ремонт моста через Есауловку

В Березовском районе отремонтируют мост через реку Есауловку, сообщили ИА REGNUM в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

На 14-м километре региональной автодороги Есаулово — Бархатово начался капитальный ремонт моста через реку Есауловку. В настоящее время специалисты подрядной организации возводят объездную переправу через реку. Сооружение опор и конструкций временного моста будет завершено до конца ноября, заверили в управлении.

После того как движение транспорта и пешеходов будет организовано по участку объезда, начнется капитальный ремонт основного моста. Мостовикам предстоит усилить пять железобетонных опор, установить четыре пролета моста, обустроить проезжую часть и пешеходные тротуары.

Длина новой конструкции составит 59 м, ширина — 10 м, 8 из которых — проезжая часть. Завершить работу планируется в июле 2016 года.