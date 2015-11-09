Москва, 9 ноября, 2015, 13:50 — ИА Регнум. Художник Пётр Павленский может стать фигурантом уголовного дела о поджоге одной из дверей здания ФСБ, передаёт РСН со ссылкой на адвоката художника Ольгу Чавдар.

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Она сообщила, что в случае возбуждения против него уголовного дела Павленский может быть приговорён к пяти годам лишения свободы.

«Мы полагаем, что это будет административное или уголовное дело. Если уголовное, то возбудят дело о поджоге либо о поджоге из хулиганских побуждения. Поджог — это до 2 лет лишения свободы, поджог из хулиганских побуждений — до 5 лет», — сказала она.

По словам Чавдар, Павленский ещё не арестован, решение по этому вопросу ожидается к концу дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербургский художник-акционист Петр Павленский задержан в Москве за поджог двери здания ФСБ на Лубянке ночью 9 ноября. На портале YouTube опубликовано видео «акции».

Павленский подошел в зданию ФСБ, облил входную дверь жидкостью из канистры, затем поднёс зажигалку и поджёг. После этого он был задержан, сообщает телеканал «Дождь». Вместе с художником в ОВД «Мещанское» доставлены двое журналистов, освещавших «перформанс». В настоящее время их уже отпустили.

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