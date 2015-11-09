Москва, 9 ноября, 2015, 13:47 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович выступит в Госдуме 11 ноября в рамках «правительственного часа», его выступление, среди прочего, будет посвящено приостановлению авиасообщения России с Египтом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил по итогам Совета Думы председатель нижней палаты парламента Сергей Нарышкин.

100dorog.ru Египет. Пляж

«На предстоящей неделе состоится «правительственный час», на который приглашен вице-премьер Аркадий Дворкович, который в правительстве курирует большое число сфер — это и промышленная политика, и сельское хозяйство, и транспорт, энергетика, связь и еще ряд других, в этой связи большое количество вопросов, которые уже заданы Аркадию Владимировичу, и большое количество вопросов прозвучит, конечно, в зале», — сказал он.

По словам Нарышкина, актуальная тема, которая будет затронута в рамках «правительственного часа», — это приостановление авиационного сообщения с Египтом. «Аркадий Владимирович Дворкович является руководителем соответствующего правительственного штаба, и в этой связи, конечно, депутатов будет интересовать, как решается вопрос о возвращении российских туристов из Египта и система поддержки туроператоров», — отметил Нарышкин.

Депутатов интересуют также и «такие вопросы, как импортозамещение, рациональное использование сельзхозугодий, качество продуктов питания, доступность для населения железнодорожного транспорта и другие вопросы», добавил спикер Госдумы.