Калининград, 9 ноября, 2015, 13:48 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 9 ноября, начались офицерские сборы, на которых комбаты соединений береговых войск Балтийского флота сдадут в полевых условиях экзамен по боевой подготовке.

Фото предоставлено штабом Балтфлота Новейший бронетранспортёр БТР-82а в Калининградской области

Более ста офицеров выполнят нормативы по стрельбе из пистолетов Макарова, автоматов Калашникова, а также из вооружения тяжёлой техники. Среди них — танки Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и новейшие бронетранспортёры БТР-82а, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота.

БТР-82А — последняя модернизация советской модели БТР-80А. Новый бронетранспортёр вооружён 30-миллиметровой автоматической пушкой, имеет спутниковую навигацию, а также лазерную активно-импульсную подсветку, которая позволяет командиру обнаруживать противника на дистанциях до 3 км.

Командует сборами начальник береговых войск Балтийского флота, Герой России генерал-майор Андрей Гущин.

Тем временем, в соседней с российским эксклавом Литве сегодня, 9 ноября, начались натовские учения, в которых принимают участие около 3 тыс. военных из одиннадцати стран НАТО, а также украинские солдаты.

Названия манёвров в прибалтийской республике звучат следующим образом: «Балтийский хозяин», «Железный меч», «Доверие», «Слияние аркад», «Кленовые своды».