Латвия, 30 декабря, 2013, 15:57 — ИА Регнум. Оптовые цены на электроэнергию в системе торговли электроэнергией Nord Pool Spot на последней неделе 2013 года отразила праздничные настроения во всей Северной Европе. Больше выходных дней на последней неделе этого года предопределили меньшую потребность в электроэнергии и низкие оптовые цены, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 декабря, со ссылкой на данные Nord Pool.

Например, 25 декабря в торговой зоне Литвы зафиксирована самая маленькая цена с начала года - 9,2 центов за киловатт-час. В первый раз с момента появления биржи электроэнергии одинаковая стоимость электроэнергии установилась в торговых зонах Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Швеции. Средняя стоимость электроэнергия на прошлой неделе в торговой зоне Литвы Nord Pool Spot составила 9,7 центов за киловатт-час, средняя цена всего года - 16,9 центов за киловатт-час.

Проходимость международных соединений 23-29 декабря из энергетических систем Латвии и Эстонии использовалась в среднем на 59%, из Белоруссии - 13%.