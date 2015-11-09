В Калининграде пресечена кража на 3,5 млн рублей из аэропорта «Храброво»
Калининград, 9 ноября, 2015, 13:15 — ИА Регнум. В Калининградской области с пожарного полигона аэропорта «Храброво» пресечено кража в особо крупном размере. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор Западного линейного управления МВД на транспорте Екатерина Ковалёва, с закрытой аэропортовой территории было вывезено 2,5 тыс. тонн гранитного щебня на сумму более 3,5 млн рублей.
Подозреваемыми являются представители строительных компаний, имевшие свободный доступ на пожарный полигон аэропортового комплекса.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту «Храброво» уже несколько лет идёт масштабное строительство. Ключевой транспортный узел необходимо достроить к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.
Стоить отметить, что гранитный щебень в российском эксклаве — исключительно импортный товар. Основные поставщики данного стройматериала — Швеция и Норвегия.