Калининград, 9 ноября, 2015, 13:15 — ИА Регнум. В Калининградской области с пожарного полигона аэропорта «Храброво» пресечено кража в особо крупном размере. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор Западного линейного управления МВД на транспорте Екатерина Ковалёва, с закрытой аэропортовой территории было вывезено 2,5 тыс. тонн гранитного щебня на сумму более 3,5 млн рублей.

all.biz Гранитный щебень

Подозреваемыми являются представители строительных компаний, имевшие свободный доступ на пожарный полигон аэропортового комплекса.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту «Храброво» уже несколько лет идёт масштабное строительство. Ключевой транспортный узел необходимо достроить к началу чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стоить отметить, что гранитный щебень в российском эксклаве — исключительно импортный товар. Основные поставщики данного стройматериала — Швеция и Норвегия.