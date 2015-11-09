Ставрополь, 9 ноября, 2015, 12:55 — ИА Регнум. В Ставрополе будет проверена законность массового захоронения мертворожденных детей на кладбище, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Фото управления Следственного комитета по Ставропольскому краю

На Воскресенском кладбище в городе Ставрополе обнаружено массовое захоронение детей 2014−2015 годов рождения. По предварительным данным, в 13 могилах захоронены тела детей, родившихся мертвыми в Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре в 2014—2015 годах.

Очевидцы утверждают, что на могилах обозначены фамилии детей. У них указаны разные даты рождения, однако на всех 13 могилах указана одна дата смерти — 2 октября 2015 года.

В Минздраве региона отметили, что это не дата смерти, а дата захоронения мёртворожденных детей из роддома. До момента захоронения тела находились в патолого-анатомическом отделении. После чего дети не были переданы родителям, а захоронены на местном кладбище.

В Минздраве отмечают, что родители часто не забирают мертворожденных после вскрытия. Подобные захоронения для региона не новость, они проводились и ранее. Фамилии у детей сохраняются по фамилиям матерей.

«По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины столь позднего захоронения тел мертворожденных детей», — сообщили в СКР.

Общественность Ставрополя потребовала создание комиссии по расследованию таинственного массового захоронения детей. На сайте одного из общественных активистов города сообщается, что депутаты парламента Ставрополья Айдын Ширинов, Елена Бондаренко и Кирилл Кузьмин уже дали согласие войти в чрезвычайную депутатскую комиссию по проверке массового захоронения детей. К выяснению всех обстоятельств подключились также армянская диаспора края и представители православия.

Сами депутаты пока не подтверждают эту информацию, говоря о необходимости собрать больше данных, прежде чем, начать свое расследование.

Тема вызвала общественный резонанс и бурное обсуждение в блогосфере. Комментарии Минздрава людьми подвергаются сомнению. Одна из женщин, когда-то родившая мертвого ребенка, утверждает, что ей не предлагали забрать тело младенца с собой. Напротив, сообщили, что тела не отдаются родителям.

Вызывают также вопросы и сроки захоронения.