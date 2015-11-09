Москва, 9 ноября, 2015, 12:19 — ИА Регнум. В конце октября у здания Министерства транспорта РФ состоялся пикет против высоких тарифов на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Пока трасса открыта для бесплатного проезда в тестовом режиме, однако с 16 ноября 2015 года проезд станет платным. Так, чтобы добраться на легковом автомобиле до аэропорта Шереметьево придется заплатить от 80 до 250 рублей, а до Солнечногорска максимальная цена проезда составит 500 рублей, в зависимости от времени суток. В соцсетях уже жалуются на дороговизну, но это не единственная платная дорога в Московской области, сколько же стоит проезд на других платных дорогах в Москве и области.

Август Осипович Дезарно. Карета, застрявшая в снегу. 1833

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель «Регионального транспортного профсоюза» Роман Круглов, высокие цены на проезд по платным трассам может быть связан, в том числе, с необходимостью окупить вложения в строительство частных инвесторов, ведь «Автодору» нужно выплатить компенсации.

«На самом деле вряд ли у автомобилистов данный участок дороги будет особо популярным. Скорее всего, что большая часть автолюбителей будут выбирать другие варианты проезда, минуя этот платный участок. Слишком большая цена», — обрисовал он перспективы востребованности трассы М-11.

Круглов отметил, что в случае, если популярность трассы действительно будет ниже предполагаемой, тарифы со временем могут снизить. «Дорогу как-то нужно будет оправдывать, так что вполне вероятно, что стоимость проезда может быть снижена», — считает он.

Плати за скорость

Рассмотрим стоимость проезда по другим платным трассам Московского региона. Дешевле всего обойдется поездка по трассе М-4 Дон. Всего на дороге имеется 7 платных участков в разных регионах России.

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За проезд по дублеру Каширского шоссе в Москве водителям легковушек днем (7:00 — 0:00) придется заплатить 20 рублей и 10 рублей ночью (0:00 — 7:00), пикапам и легким фургонам — 30 рублей и 15 рублей соответственно, фурам и автобусам — 40 рублей и 20 рублей, а транспортным средствам четвертой категории (в том числе с прицепом выше 2,6 м) — 80 рублей и 40 рублей. Оплатить проезд можно традиционным способом — наличными или картой, а для тех водителей, которые ездят по М-4 постоянно, предусмотрены смарт-карты T-Card и транспондеры T-Pass — миниатюрные устройства, позволяющие регистрировать транспортное средство при въезде в платную зону без остановки. Первые платные участки на трассе появились в 2012 году.

Проезд по северному обходу Одинцова (трасса М-1 Беларусь) в дневное время (с 05:00 до 01:00) обойдется водителям легковых машин в 150 рублей, ночью (с 01:00 до 05:00) — в 50 рублей, транспортным средствам весом до 5 тонн — в 225 рублей днем и 70 ночью, фурам и автобусам тяжелее 5 тонн — 300 и 100 рублей, для транспортных средств 4 категории тариф составляет 480 и 150 рублей в зависимости от времени суток. Для обладателей транспондеров действует 5-процентрная скидка на проезд. Строитель трассы ОАО «Главная дорога» будет обслуживать ее до 2039 года, после чего трасса перейдет в ведение государства.

Планируется строительство и других платных дорог. Как ранее заявлял заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта будет платным, а вот Южный останется дорогой районного значения, и плата за проезд по нему взиматься не будет. Также планируется сделать платными дублер Горьковского шоссе и обход Сергиева Посада.

Согласно распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева, на территории Российской Федерации дорога не может быть платной, если она не имеет бесплатной альтернативы. В программе деятельности «Автодора» сказано, что тарифы на проезд ежегодно индексируются в зависимости от общего уровня потребительских цен в стране, однако по факту индексация проводится не каждый год.

Отметим, что в странах ЕС существует два основных способа оплаты проезда по платным дорогам: виньетки на пользование платными автодорогами страны (оплата за временной промежуток) и оплата за факт проезда по определенному участку дороги, аналогичная российской системе. Средняя стоимость проезда по европейским платным дорогам составляет около 1 евро в день или 0,05−0,1 евро за 1 километр: в Италии за 100 км пути берут 5−8 евро, в Испании около 10 евро за 100 км, примерно столько же стоит проезд по М-6 — единственному платному автобану в Великобритании, а в Норвегии, Польше и Турции даже ниже российских — менее 0,5 евро за километр. Таким образом, тарифы на проезд по трассам М-1 и М-11 в Москве и области сопоставимы с европейскими.