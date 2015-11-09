Москва, 9 ноября, 2015, 12:10 — ИА Регнум. Новую версию можно будет приобрести за 523 000 рублей, что на 34 тысячи дешевле, чем «люкс» — единственно доступную комплектацию Lada Granta Sport. О старте продаж новой версии Light официальных данных пока что нет.

lada.ru Lada Granta Sport

Автомобиль станет дешевле за счет сокращения оборудования, сообщает «Автосреда». В новой версии Lada Granta Sport отсутствуют подушки безопасности пассажира, противотуманки, парктроник, датчики дождя и света, заводская сигнализация, электроподъемники задних дверей и подогрев передних сидений. Также новая версия Granta Sport осталась без датчика температуры наружного воздуха, функции задержки выключения света фар электропривода и обогрева наружных зеркал, обогрева ветрового стекла, а также мультимедийной системы. Вместо климатической системы в автомобиле установлен кондиционер.

Двигатель у «облегченной» спорт-версии Lada Granta остался прежним — объем 1,6 литра мощностью 118 л.с. Автомобиль оснащен механической трансмиссией, как и в Granta Sport «Люкс». Также от полной версии автомобиля остались подушка безопасности водителя, спортивные настройки стоек и амортизаторов подвески, передние и задние дисковые тормоза, ABS+BAS, EBD, кожаная оплетка рулевого колеса, аудиоподготовка, рукоятки КПП и рукоятки ручного тормоза, ЭУР, электростеклоподъемники передних дверей, спойлер и 16-дюймовые литые диски колес.

По данным статистики, Lada Granta является одним из самых популярных автомобилей в России. За 9 месяцев 2015 года в стране было продано более 90 тысяч машин Lada Granta, что позволило модели стать лидером по продажам, обогнав таких конкурентов как Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Напомним также, что с 9 ноября цена на седан Lada Granta Sport в версии «Люкс» возросла на 18 тысяч рублей, и теперь стоимость автомобиля составляет 557 000 рублей. Хэтчбек Kalina Sport также стал дороже: теперь автомобиль можно приобрести за 568 000 рублей, что на 22 тысячи дороже, чем было ранее.