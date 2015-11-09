Село Шумановка, Алтайский край, 9 ноября, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Ученики и педагоги Шумановской школы (Немецкий район) начали сегодня, 9 ноября, в непривычно стесненных условиях. Районные власти занялись оптимизацией расходов и решили объединить учеников начальной школы и старшеклассников под одной крышей. Подробности сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».

ГТРК «Алтай» На Алтае закрыли еще одну «маленькую» школу

На дверях одного из школьных зданий (где занимались младшеклассники, была организована группа продленного дня, а также проходили уроки ОБЖ, ИЗО для старших классов) решили повесить замок. Родители вышли на защиту школы.

«Она у нас не аварийная, она у нас в комфорте, мы ее содержим, сами делаем ремонт, за свои деньги. Я думаю, каждый стоящий здесь родитель, бабушка, дедушка — они не отдадут ее просто так», — рассказывает многодетная мать Елена Примакова.

Как поясняют корреспонденты ГТРК «Алтай», школа в Шумановке — это два здания: для начальных классов и всех остальных. «Маленькую школу» (как называют ее в селе) хотели закрыть еще год назад. Два здания содержать накладно: «маленькая» ежегодно «съедает» 300 тысяч рублей в виде коммуналки. Написав письма всем (даже президенту), родители школу отстояли.

«В основном здании, где планировали разместить младшеклассников, тогда не было раковин, в классах сквозило из старых окон. За год недостатки устранили, кроме главного: тесно! Здание не в состоянии принять еще 70 школьников и их педагогов», — делятся увиденным корреспонденты ГТРК «Алтай».

«Теперь своего кабинета не будет, да дело даже не в кабинете, мы туда все не входим, не вмещаемся», — сожалеет преподаватель русского языка и литературы Шумановской средней школы Ирина Аникиенко.

Позицию коллег и родителей учеников директор школы полностью разделяет. Но как администратор разводит руками: не тянет районная казна содержание всех социальных объектов, — отмечают корреспонденты ГТРК «Алтай».

«Ожидается сокращение финансирования образования с нового календарного года, эти экономические реалии мы тоже должны учитывать. Могу добавить слово «выживать» — не красиво, не нравится, но куда денешься?» — поясняет директор Шумановской средней школы Галина Степанова.

Как стало известно корреспондентам ГТРК «Алтай», в здании «маленькой школы» уже отключили отопление. А еще двое педагогов написали заявления об увольнении по собственному желанию — в знак протеста против «экономии» и «оптимизации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние годы более 300 школ региона прекратили свое существование.

Так, в алтайском селе Батурово единственную школу закрыли прямо накануне 1 сентября 2015 года. Ребятишек возят на учебу за 11 км, в с. Кучук.

Не стало школы и в Шатобале — одном из сел компактного проживания малочисленного коренного народа Алтая — кумандинцев. Теперь дорога в храм знаний, с учетом заезда в еще два поселка с закрывшимися школами (Караган и Акатьево), занимает там 40 минут при хорошей погоде.