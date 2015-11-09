«Все лучшее — детям»: на Алтае закрыли еще одну «маленькую» школу
Село Шумановка, Алтайский край, 9 ноября, 2015, 12:09 — ИА Регнум. Ученики и педагоги Шумановской школы (Немецкий район) начали сегодня, 9 ноября, в непривычно стесненных условиях. Районные власти занялись оптимизацией расходов и решили объединить учеников начальной школы и старшеклассников под одной крышей. Подробности сообщают корреспонденты ГТРК «Алтай».
На дверях одного из школьных зданий (где занимались младшеклассники, была организована группа продленного дня, а также проходили уроки ОБЖ, ИЗО для старших классов) решили повесить замок. Родители вышли на защиту школы.
«Она у нас не аварийная, она у нас в комфорте, мы ее содержим, сами делаем ремонт, за свои деньги. Я думаю, каждый стоящий здесь родитель, бабушка, дедушка — они не отдадут ее просто так», — рассказывает многодетная мать Елена Примакова.
Как поясняют корреспонденты ГТРК «Алтай», школа в Шумановке — это два здания: для начальных классов и всех остальных. «Маленькую школу» (как называют ее в селе) хотели закрыть еще год назад. Два здания содержать накладно: «маленькая» ежегодно «съедает» 300 тысяч рублей в виде коммуналки. Написав письма всем (даже президенту), родители школу отстояли.
«В основном здании, где планировали разместить младшеклассников, тогда не было раковин, в классах сквозило из старых окон. За год недостатки устранили, кроме главного: тесно! Здание не в состоянии принять еще 70 школьников и их педагогов», — делятся увиденным корреспонденты ГТРК «Алтай».
«Теперь своего кабинета не будет, да дело даже не в кабинете, мы туда все не входим, не вмещаемся», — сожалеет преподаватель русского языка и литературы Шумановской средней школы Ирина Аникиенко.
Позицию коллег и родителей учеников директор школы полностью разделяет. Но как администратор разводит руками: не тянет районная казна содержание всех социальных объектов, — отмечают корреспонденты ГТРК «Алтай».
«Ожидается сокращение финансирования образования с нового календарного года, эти экономические реалии мы тоже должны учитывать. Могу добавить слово «выживать» — не красиво, не нравится, но куда денешься?» — поясняет директор Шумановской средней школы Галина Степанова.
Как стало известно корреспондентам ГТРК «Алтай», в здании «маленькой школы» уже отключили отопление. А еще двое педагогов написали заявления об увольнении по собственному желанию — в знак протеста против «экономии» и «оптимизации».
Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние годы более 300 школ региона прекратили свое существование.
Так, в алтайском селе Батурово единственную школу закрыли прямо накануне 1 сентября 2015 года. Ребятишек возят на учебу за 11 км, в с. Кучук.
Не стало школы и в Шатобале — одном из сел компактного проживания малочисленного коренного народа Алтая — кумандинцев. Теперь дорога в храм знаний, с учетом заезда в еще два поселка с закрывшимися школами (Караган и Акатьево), занимает там 40 минут при хорошей погоде.