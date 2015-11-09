Киргизия, 31 декабря, 2011, 14:12 — ИА Регнум. МИД Таджикистана и Киргизии высказали обеспокоенность в связи с инцидентом в киргизском селении Андарак Баткенской области, населенный преимущественно таджиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 31 декабря источник в таджикском МИДе.

По данным источника глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи и его киргизский коллега Руслан Казакбаев по телефону обсудили ситуацию в селении Андарак Лейлекского района Баткенской области Киргизии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 29 на 30 декабря в этом селении между таджиками и киргизами произошла массовая драка, в результате которой были сожжены несколько домов. Руслан Казакбаев проинформировал своего коллегу о том, что стычка произошла на бытовой почве и не имеет под собой политической или межэтнической подоплеки. По его словам, в настоящее время ситуация полностью находится под контролем правительства Киригизии и администраций Лейлекского района и Баткенской области.