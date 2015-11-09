Москва, 9 ноября, 2015, 11:31 — ИА Регнум. В России начиная с 2013 года увеличилось число приемных семей с 70 до 80 тысяч. Об этом сегодня, 9 ноября, заявила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Всероссийском форуме приемных семей в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Голодец на всероссийском форуме приемных семей

«Это является абсолютно реальным результатом, потому что когда эта работа начиналась — в нашем банке данных о детях-сиротах, нуждающихся в усыновлении, в передаче в приемную семью — состояли 119 тысяч детей, по состоянию на 8 ноября 2015 года цифра составляет 73 тысячи 575 детей», — уточнила Голодец.

По ее словам, в 2015 году на 300 человек сократилось число возвратов детей в детские дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Москве открылся Всероссийский форум приемных семей. На своей площадке он собрал более 500 участников — приемных родителей из всех субъектов РФ. Участники форума обсудят создание Всероссийской ассоциации приемных семей.