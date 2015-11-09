Воронеж, 9 ноября, 2015, 11:28 — ИА Регнум. Около 190 граждан России, отдыхавших в Египте, прилетели ночью 9 ноября в международный аэропорт «Воронеж». Пассажирский лайнер Boeing 737−800 вылетел в Хургаду пустым, чтобы доставить воронежцев и жителей соседних городов на родину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Хильдебрандт Эдуард . Храм св.Софии в Константинополе

Еще около 190 человек прилетят сегодня из Шарм-эль-Шейха — самолет должен приземлиться на воронежском аэродроме около 13:00. Так же как и первый самолет, лайнер был отправлен в Египет пустым. Пассажиры летят налегке, только с ручной кладью. Весь багаж будет доставлен отдельно, самолетами МЧС России, однако сроки представитель воронежского аэропорта назвать затруднился.

В пресс-службе подчеркнули: поскольку вывоз пассажиров будет осуществляться по мере окончания срока путевок, самолеты из Воронежа осуществят столько рейсов, сколько потребуется, чтобы доставить домой всех в установленный срок.

Что касается тех пассажиров, которые ранее приобрели билеты по египетским направлениям, то большинство — около 150 человек, поменяли их на рейсы в Турцию.

Программа полетов из Воронежа в Египет — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — была открыта компанией Royal Flight только осенью этого года. Полеты выполнялись по обоим направлениям раз в десять дней на воздушных судах Boeing 737−800. Будет ли меняться программа на другие направления или полеты просто приостановят — планируется решить после совещания представителей аэропорта с авиакомпанией.

В ГУ МЧС по Воронежской области добавили, что по состоянию на 16:00 7 ноября в Египте находится более 300 жителей Воронежской области, списки уточняются. Возвращение воронежских туристов будет проводится плановыми рейсами, по окончании срока действия туристических путевок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о закрытии авиасообщения с Египтом было принято президентом РФ Владимиром Путиным 6 ноября — до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа».