Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2015, 11:27 — ИА Регнум. 24 часа хватило футбольным болельщикам, чтобы приобрести билеты на матч между сборными России и Хорватии, который стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону примет во вторник, 17 ноября. Причем максимальное количество проходных флаеров в одном заказе не должно было превышать четырёх, рассказали ИА REGNUM в пресс-службе футбольного клуба «Ростов» 9 ноября.

fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону

Продажа билетов и бронирование осуществлялись как в кассах ростовского стадиона, так и онлайн в сети интернет, через call-центр. Старт был дан 6 ноября. Утром следующего дня у касс ростовского стадиона выстроилась многометровая очередь. Проходные флаеры разлетелись за считаные часы.

Отметим, что футбольный стадион в донской столице может принять 15 840 фанатов самой популярной спортивной игры в мире. За 85 лет своего существования на поле выходили «Гремио» (Бразилия), «Рапид» (Вена), «Стяуа» (Румыния), «Галатасарай» (Турция), и «Осер» (Франция). Но самой запоминающейся стала встреча «Ростова» с туринским «Ювентусом» в 1999 году в рамках Кубка Интертото. Хоть тогда ростовчане и проиграли всухую соперникам из Италии (0:4), гости матча помнят эту игру по сей день. Это, наверное, единственный поединок такого масштаба, который Дон принимал за прошедшие годы.

Воспоминания главного тренера ростовчан в 1999 году Сергея Андреева были опубликованы в честь 10-летия со дня матча на страницах газеты «Футбольный курьер». «Сказать, что в Ростове и области творился ажиотаж — ничего не сказать. Это было просто какое-то сумасшествие! Что, собственно, и понятно, ведь команда такого калибра к нам приезжала впервые. Люди буквально сутками дежурили у касс стадиона, надеясь больше на чудо, поскольку билеты распространялись в основном по заявкам, а в свободную продажу поступили в мизерном количестве», — процитировало издание наставника.

Напомним, что товарищеский матч Россия — Хорватия был перенесен из Краснодара в Ростов-на-Дону 2 ноября. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. В ноябре сборная России должна провести два товарищеских матча: с командой Португалии (14 ноября на стадионе «Кубань» в Краснодаре) и Хорватии. Леонид Слуцкий вызвал в национальную сборную 25 футболистов для подготовки к двум товарищеским матчам. С завтрашнего дня они начнут готовиться к встречам. Примечательно, что в национальную команду вызван защитник ФК «Ростов» Иван Новосельцев.

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