Вильнюс, 9 ноября, 2015, 11:08 — ИА Регнум. В Литву, прервав отпуск, возвращаются первые литовские туристы из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Уже в Вильнюсе их встречают литовские СМИ, которым отдыхающие рассказывают, что ситуация с безопасностью на египетском курорте лучше не стала, сообщает сегодня, 9 ноября, ИА REGNUM.

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Так, некоторые туристы «пробежали» на свой рейс без всякой проверки багажа, но больше всего их удивило то, что летели они назад по «безымянным билетам», которые не были зарегистрированы вообще ни на кого. «Если бы наш самолёт разбился над Синайским полуостровом, нас бы считали пропавшими без вести», — рассказывала литовским СМИ одна из семей туристов.

Они подтвердили публикации в ряде английских СМИ о том, что сотрудника таможни в аэропорту Шарм-эш-Шейха можно «купить» буквально за 20 фунтов стерлингов и избежать любой проверки. Шокировала литовских туристов и манера проверять паспортные данные пассажира. «Впервые я видела, что сотрудник аэропорта проверяет паспорт, одновременно куря сигарету», — рассказывала одна из туристок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Литвы 6 ноября, после совещания с представителями Департамента госбезопасности, Администрации гражданской авиации, Департамента туризма, ужесточил рекомендации по Египту. После рекомендаций были прекращены полеты из Литвы на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Почти половина находящихся сейчас в Египте литовских туристов вернулись домой 8 ноября.