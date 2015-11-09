Москва, 9 ноября, 2015, 10:58 — ИА Регнум. Биржевой курс рубля снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов 9 ноября.

goodfon.ru Рубль

В ходе торгов на Московской бирже к 10:53 мск евро вырос до 69,6260 рубля, прибавив 22,60 копейки к предыдущему закрытию. На минимуме единая европейская валюта торговалась по 69,5000 рубля, максимальная отметка составила 69,9540 рубля.

К этому времени биржевой курс доллара США вырос на 6,30 копейки — до 64,6610 рубля. Американская валюта за торги достигала минимальной отметки в 64,41 рубля, максимальной — в 64,9630 рубля.