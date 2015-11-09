Барнаул, 9 ноября, 2015, 10:55 — ИА Регнум. Одно из алтайских предприятий освоило производство тыквенного «мохито» — напитка, который не выпускает больше никто в России. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает управление пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края.

Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям На Алтае начато производства уникального напитка из тыквы, мяты и лайма

«Продукт разлит в бутылку объемом 3 литра. В состав нектара вошли такие ингредиенты, как тыква, экстракт мяты, сок лайма. Такой напиток раньше делали только в ресторанах и кафе, а также в домашних условиях», — сообщают специалисты предприятия ООО «Сократика».

«В 2014 году товаропроизводитель начал производство черноплодно-облепихового нектара. Отметим, что сочетание черноплодной рябины и облепихи — уникальное и практически не встречается у других производителей продукции на основе плодово-ягодного сырья», — поясняют в пищевом управлении.