Казань, 9 ноября, 2015, 10:37 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил 7 ноября в Казани церковь Сошествия Святого Духа и провёл встречу с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном.

tatarstan.ru Церковь Сошествия Святого Духа в Казани

Во время посещения церкви Михаил Бабич ознакомился с ходом проводимых здесь восстановительных работ. Двухпрестольный каменный храм в Суконной слободе был построен в 30-е годы XVIII века и являлся одним из крупнейших в регионе. После революции 1917 года часть сооружения — колокольня и часовня — были разрушены, а в советский период в здании располагался детский кукольный театр. Как сообщает пресс-служба полпредства, при поддержке руководства Татарстана в 2012 году церковь была передана Казанской епархии, и началось её восстановление. В настоящее время основная часть работ выполнена, полное их завершение планируется в ноябре 2015 года.

Затем состоялась встреча с митрополитом Феофаном. Как сообщается на официальном сайте Казанской епархии, митрополит Казанский и Татарстанский подчеркнул, что посещение полпреда свидетельствует о том, что государственному деятелю «не безразлично, как развивается межконфессиональная и межнациональная жизнь в нашей республике». Он указал на важность духовной составляющей для гармоничного, ведущего к миру и согласию, развития экономической и политической жизни общества.

Вспоминая годы архипастырского послушания на Ставропольско-Владикавказской кафедре, митрополит Феофан отметил, что в тот же период на Михаиле Бабиче лежала ответственная миссия служения на Северном Кавказе. «Я помню, как вы умело сочетали твердость государственного деятеля, политическое чутье с человеческим сердцем», — засвидетельствовал архиерей.

Приветствуя, в свою очередь, архиерея, Михаил Бабич пожелал, чтобы деятельность владыки Феофана на Казанской кафедре стала «самой значимой, масштабной и существенной работой» в его служении на благо церкви. «Мы действительно очень давно знакомы. Я не перестаю рассказывать, как вы работали на Северном Кавказе, сколько вы пользы принесли для народа России там. Потом были Челябинск, Ульяновская область».

«Татарстан — это особая точка на карте Приволжского округа и страны, потому что здесь сложилась та модель, когда всегда, во все времена очень мирно живут люди разных национальностей и конфессий. Это и есть большая дружная семья, которая называется российский народ», — отметил полпред.

В ходе двустороннего общения полпреда с митрополитом был обсужден широкий круг вопросов духовно-нравственного развития общества, православного образования в Республике Татарстан, восстановления и реставрации культовых сооружений в регионе. Митрополит Феофан сообщил также, что Свято-Духов храм был восстановлен под личным контролем Рустама Минниханова на средства, выделенные республикой.

Полпред и митрополит Феофан также посетили расположенную рядом с церковью православную гимназию имени святителя Гурия Казанского, где пообщались с её юными слушателями.

Справочно:

Церковь Сошествия Святого Духа была построена в Суконной слободе города Казани между 1731 и 1735 годами на средства Евдокии Ивановны Микляевой (Михляевой) для рабочих бывшей казённой суконной мануфактуры, ранее переданной в управление её мужу купцу Ивану Афанасьевичу Микляеву (Михляеву) с компаньонами.

До революционных событий 1917 года церковь имела самый многочисленный в Казани приход — до четырёх тысяч человек.

Комплекс церкви Сошествия Святого Духа был передан Русской православной церкви только в 2012 году, после окончания строительства нового здания кукольного театра в Казани. При государственной поддержке в комплексе церкви Сошествия Святого Духа были начаты ремонтно-восстановительные работы, заново отстроена колокольня. В Духов день, 1 июня 2015 года, на колокольню церкви были водружены двенадцать новых колоколов. Торжественную церемонию подъёма колоколов предваряла соборная молитва.