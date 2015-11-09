Калуга, 9 ноября, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Калуга» проводит большую работу по совершенствованию своих систем безопасности. Как сообщила 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель аэропорта Елена Галанова, данная деятельность является продолжением работы по запуску аэропорта и необходима всем службам.

Фото пресс-службы международного аэропорта «Калуга»

«Аэропорт был полностью реконструирован в рекордные сроки. И для нас крайне важно было понять, соответствуют ли его системы безопасности требованиям пожарного, природоохранного и промышленного законодательства. В ходе внутренней проверки были выявлены некоторые несоответствия, которые мы сразу же устранили. Что касается природоохранного законодательства, то совершенствование систем аэропорта еще продолжается, поскольку это значительный объем работ, требующий определенных временных затрат», — подчеркнула Елена Галанова.

Как отметила официальный представитель калужского аэропорта, все необходимые работы успешно ведутся и будут выполнены в ближайшее время. Качество инфраструктуры будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам.

Напомним, что международный аэропорт «Калуга» был официально введен в эксплуатацию 18 августа 2015 года. Принимать рейсы калужская авиагавань начала с 16 июня этого года. В настоящее время из Калуги осуществляются не только внутрироссийские рейсы (в том числе в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Симферополь), но и рейсы в зарубежные страны, в том числе европейские. Многие эксперты подтверждают, что качество обслуживания в аэропорту «Калуга» соответствует самым высоким европейским стандартам.

Работы по реконструкции аэропорта велись с ноября 2013 года по ноябрь 2014 года. В короткие сроки была реконструирована взлётно-посадочная полоса (2200 м х 45 м), построены рулежные дорожки, перрон, стоянки судов. Были учтены современные стандарты качества, применены новейшие технологии. Одновременно шла реконструкция зданий, сооружений и объектов инфраструктуры аэропорта, подготовка специалистов.

Аэропорт рассчитан на прием крупных воздушных судов — А-319 (64 тонны) и Боинг-737 и пропуск в среднем 100 пассажиров в час. Проект реализован АО «Международный аэропорт «Калуга», 100% акций которого принадлежат Калужской области.

Аэропорт «Грабцево» был введен в эксплуатацию в Калуге в 1970 году. Использовался для базирования легкомоторной и сельскохозяйственной авиации и осуществления транзитных рейсов в соответствии с расписанием «Аэрофлота». С 1978 г., когда был принят первый пассажирский рейс Ту-134 (Калуга — Сочи), на протяжении 20 лет здесь осуществлялись регулярные рейсы в города России, Украины, Молдавии, Прибалтики и Крыма. Годовой пассажиропоток составлял от 500 до 2 тысяч человек. Взлётная полоса протяжённостью 2200 метров позволяла принимать самолёты ТУ-134, АН-24, АН-12, АН-26, ЯК-40.

В 1993 году калужский аэродром один из первых в России был акционирован, в 2001 года из-за отсутствия финансирования закрыт, а в 2008 году в соответствии с распоряжением Росавиации он был исключен из Госреестра гражданских аэродромов РФ, в 2009 году распоряжением правительства РФ имущество калужского аэропорта было передано в областную собственность с целью ее комплексной реконструкции. В 2013 году получено положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию аэропорта и разрешение на начало работ.