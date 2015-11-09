Тбилиси, 9 ноября, 2015, 09:53 — ИА Регнум. Похоже, что сценарий, о котором в подслушанных спецслужбами беседах говорили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его соратники, начинает осуществляться. В центре внимания не только политического спектра и общественности Грузии, но и западного мира остается ассоциируемая с экс-президентом и его партией телекомпания «Рустави-2». Звучат протесты внутри страны, звучат призывы к демократии и защите свободы слова из уст «западных партнеров». Вокруг телекомпании «Рустави-2» объединились и граждане Грузии, большая часть которых уже позабыла о том, как возмущалась действиями Саакашвили и его правительства каких-то 8 лет назад, 7 ноября 2007 года, когда были жестоко подавлены митинги оппозиции, а затем спецназ вторгся в неугодную властям телекомпанию «Имеди», устроил погром, повредил оборудование и аппаратуру, нанес физические и словесные оскорбления журналистам и выдворил их из офиса телекомпании.

Франуа Дюбуа. Резня в Варфоломеевскую ночь. Фрагмент

Тогда «Имеди» вместе с ее владельцем была объявлена организатором «государственного переворота», и правительство Саакашвили на долгие годы взяло ее под свой контроль, превратив в некую плохую копию телекомпании «Рустави-2».

После 7 ноября 2007 года Запад тоже делал определенные заявления, но такого нажима и такого протеста действиями правительства Саакашвили он не выражал. Лишь слегка пожурил и указал на недопустимость «превышения силы».

Сегодня весь западный мир дружно трубит о возникшей в Грузии угрозе ограничения свободы СМИ и в решениях Тбилисского городского суда видит лишь политическую подоплеку. За спором бывшего владельца «Рустави-2» Кибара Халваши и действиями и решениями судьи Запад усмотрел намерения бывшего премьера Грузии Бидзины Иванишвили установить в стране диктатуру и авторитарный режим.

Очередное заявление с выражением возмущения процессом вокруг «Рустави-2» сделал представитель Госдепа Джон Кирби.

«США глубоко обеспокоены вопросом «Рустави-2» и его значением для свободы СМИ, политического плюрализма и независимости судебной системы в Грузии. Попытки смены управления телекомпанией до начала апелляционного процесса будут иметь глубокие политические последствия. Демократическое общество должно содействовать критическому мнению, а не молчанию», — заявил Кирби и подчеркнул, что свобода СМИ, политический плюрализм и независимость суда — основание любой демократии, и соблюдение этих принципов имеет решающее значение для евроатлантической интеграции Грузии.

Заявления аналогичного содержания делали и продолжают делать другие западные политики. Особенно рьяно защищают «Рустави-2» представители Европейской народной партии, активные сторонники Михаила Саакашвили и ЕНД.

По оценке президента ЕНП Джозефа Дола, событиями вокруг «Рустави-2» правительство Грузии «еще раз подтвердило, что страна переходит на путь авторитаризма». Лидер партии, членом которой является грузинское Единое национальное движение», поучает правящую коалицию Грузии, что «независимые и плюралистичные СМИ являются фундаментальным европейским правом», что «редакционная независимость обеспечивает подотчетность правительства», что «надо уважать решение Конституционного суда», что «выборочное правосудие создает угрозу будущему Грузии и осуществлению соглашения об ассоциации с ЕС».

Западная пропаганда вкупе с внутригрузинской обратила процесс вокруг «Рустави-2» в центр политических событий в Грузии, как бы подтверждая то, о чем в подслушанных «серьезными» спецслужбами беседах говорили Михаил Саакашвили и его соратники. Телекомпанию, которая выступала и продолжает выступать рупором идей ЕНД, превратили в борца за свободу слова и независимое средство массовой информации, в защиту которого в Грузии выступили все — коллеги-журналисты, представители общественности, оппозиционные нынешним и прежним властям партии, не говоря уже о ЕНД и его лидерах.

Особенно цинично заявления о нарушениях свободы слова и СМИ, о необъективности суда и его зависимости от правительства, о выполнении судьей заказов властей звучат из уст представителей ЕНД, в период правления которого закрывались все неугодные власть имущим телеканалы, насильственно менялись владельцы телекомпаний и других средств массовой информации, инакомыслящие объявлялись врагами народа и изменниками родины и отправлялись за решетку… Сегодня лидеры партии Саакашвили выступают уверенными борцами за те «европейские ценности», которые сами же и нарушали всего 3−4 года назад.

Тогда Запад тоже выражал определенное беспокойство в связи с «некоторыми нарушениями» прав человека и свободы СМИ в Грузии, но эти заявления звучали в более мягком и не таком требовательном и настоятельном тоне, как сейчас, в связи с процессом вокруг «Рустави-2», которому Запад с подачи ЕНД и Саакашвили придал явно политическую окраску.

Судя по всему, что сегодня происходит в стране и как реагирует на происходящее Запад, партия Саакашвили при поддержке западных «партнеров» готовит в Грузии новую смену власти, а, может быть, и новую революцию.

«Созиданием, прогрессом мы защитим и «Рустави-2», и страну, и выборы выиграем. Мы все вместе построим ту Грузию, в которой вместо агрессии и противостояния друг с другом будем жить достойно», — заявил на акции в поддержку «Рустави-2» лидер парламентского меньшинства и ЕНД Давид Бакрадзе.

Получится ли у ЕНД на этот раз то же самое, что однажды уже удалось в 2003 году, пока не известно. На то, чтобы собрать на свои «мероприятия» большие массы народа, нужны солидные суммы. Так просто, за идею, на акциях никто стоять не будет. За «поддержку» надо платить, как платили раньше. А таких сумм, судя по тому, сколько людей собирают ЕНД и «Рустави-2» на свои акции сегодня, у них нет. Или деньги пока «придерживают» до «лучших времен»?

Как сообщалось ранее, на украинских сайтах один за другим появились записи бесед экс-президента Саакашвили с соратниками в Грузии, где он обсуждал планы организации акций протеста в связи с судебным процессом вокруг «Рустави-2». В частности, речь шла о революционном сценарии развития событий, частью которых должны стать концерты в поддержку «Рустави-2», о найме боевиков, а затем бывших спецназовцев, организации кровопролития, а также о принесении жертвы, которой должна была стать «молодая мать».

На основе этих аудиозаписей Служба госбезопасности Грузии начала расследование по статье о попытке организации государственного переворота и допросила собеседников Михаила Саакашвили. Следует отметить, что содержания бесед с экс-президентом они и не опровергают, но подчеркивают, что все эти меры направлены на защиту «Рустави-2, свободы слова, европейских ценностей и европейского выбора Грузии.