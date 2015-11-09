Вашингтон, 9 ноября, 2015, 09:42 — ИА Регнум. США инвестируют в технологии и модернизируют оборудование для отражения потенциальной угрозы использования РФ ядерного оружия, заявил глава Пентагона Эштон Картер.

politikus.ru Эштон Картер

«Мы инвестируем в технологии, которые наиболее актуальны для отражения провокаций России, — передает его слова Associated Press, — такие как новые беспилотные системы… и технологические инновации, такие как электромагнитный рельсотрон, новые системы радиоэлектронной борьбы».

Помимо этого, планируется выделить средства и на космические военные проекты, и на защиту киберпространства, и на ряд др. засекреченных программ, утверждает Картер.

Картер выступил с речью, в которой назвал Китай и РФ потенциальными угрозами для мирового порядка, в президентской библиотеке им. Рональда Рейгана в Калифорнии.